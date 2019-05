Panero per Verzuolo Bene Comune: "Abbiamo fatto un dibattito con tutte le categorie e nessuno del mondo agricolo era presente"

Egregio direttore,



in riferimento al titolo contenuto nell’articolo “Gli agricoltori chiedono un dibattito” bisogna sottolineare che a richiedere la sottoscrizione è stata una candidata della lista Verzuolo per tutti che ha invitato alcuni agricoltori a sottoscrivere quanto da lei predisposto.



Come lista Panero per Verzuolo Bene Comune siamo stati, per tutti e cinque gli anni di mandato, attenti all’agricoltura cercando, per quanto concerne i compiti del Comune, di intervenire sulle problematiche del settore.



Sicuramente nelle riunioni che faremo sul territorio tratteremo questa tematica così come tutte le altre inserite nel programma elettorale che risulta depositato all’ufficio elettorale e visionabile da tutti. In questo documento più volte parliamo di agricoltura e terreni agricoli e quindi ben si sposa il nostro pensiero con i firmatari che vogliano una tutela di questa importante attività del territorio verzuolese. Ricordiamo inoltre che lunedì 15 aprile a Palazzo Drago è stato fatto un dibattito con tutte le categorie e purtroppo nessuno del mondo agricolo era presente.



Nelle riunioni serali tratteremo sicuramente l’argomento e saremo disponibili a rispondere alle domande che ci verranno poste.



Per chi non potesse venire ad ascoltare i dibattiti serali inoltre è aperta la sede della lista in Corso Re Umberto dove è possibile porre domande ed avere delucidazioni su quanto la lista Panero per Verzuolo Bene Comune intende fare per i prossimi cinque anni.