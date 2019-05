Come muoversi a Torino: informazioni e consigli

Torino è una della città più affascinanti del nostro Paese, un luogo ricco di storia, arte e con un’intensa attività culturale presente tutto l’anno, che rende la zona una meta turistica molto ambita in qualsiasi periodo. Negli ultimi anni la mobilità è piuttosto migliorata, infatti oggi è possibile spostarsi con facilità da un quartiere all’altro di Torino, raggiungere l’aeroporto, utilizzare trasporti misti treno, autobus e car sharing, oppure usufruire di parcheggi gratuiti e a pagamento in ogni zona della città.

Come raggiungere l’aeroporto di Torino Caselle

Uno dei punti di accesso principali della città è l’aeroporto internazionale di Torino Caselle, facilmente raggiungibile dal centro in circa 30 minuti. Per arrivare allo scalo aeroportuale è possibile prendere il treno, grazie al collegamento diretto tra l’aeroporto e la stazione periferica di Dora, dalla quale si può giungere in centro con i pullman della Dora Express, per un tragitto complessivo di circa 35 minuti, 20 per arrivare alla stazione Dora e 15 per raggiungere il centro. In attesa di un ammodernamento della linea, con soli 3€ questa soluzione è sicuramente la più pratica ed economica.

In alternativa è possibile optare per un autobus diretto, utilizzando i mezzi della compagnia SADEM, che partono tutti i giorni dall’aeroporto di Torino con una frequenza di circa 15 minuti, arrivando in centro in poco meno di 45 minuti, con un costo del biglietto di 6,50€. Altrimenti si può scegliere di prendere un taxi, pagando la tariffa fissa di 34€, oppure una navetta privata, una soluzione indicata soprattutto per i gruppi e le famiglie. Ovviamente è possibile anche noleggiare un’auto presso l’aeroporto di Torino Caselle, approfittando delle numerose compagnie presenti nello scalo.

Inoltre chi raggiunge l’aerostazione in macchina, un mezzo che permette di arrivare in appena 30 minuti dal centro della città, può usufruire di diversi parcheggi gratuiti all’aeroporto di Torino, che consentono di lasciare il veicolo senza pagare nulla. Ad esempio i parcheggi Bye&Fly e Kiss&Ride offrono i primi 10 minuti di sosta gratuiti, con tariffe a partire da 6€ per la prima ora, mentre per chi deve lasciare la macchina per diversi giorni c’è il parcheggio Sosta Lunga, con un prezzo di appena 41€ per una settimana e un supplemento di 4€ per ogni giorno aggiuntivo.

Come spostarsi in città a Torino

Una volta raggiunto il centro di Torino è consigliabile spostarsi a piedi, in quanto si tratta in assoluto del modo migliore per scoprire questa elegante città classica, per vedere luoghi unici come Piazza San Carlo, il Santuario della Consolata, Palazzo Reale e Piazza Castello. In alternativa per muoversi in città è possibile usare i mezzi della compagnia GTT, la società che gestisce i servizi del trasporto pubblico a Torino.

Il servizio è abbastanza efficiente e puntuale, soprattutto quello della metropolitana, la più antica d’Italia, che attraversa tutta la città e collega la zona ovest di Collegno con quella del Lingotto a sud. La metro è attiva dalle 5:30 alle 00:30, tuttavia nei fine settimana rimane aperta fino all’1:30 di notte, con un costo del biglietto di 1,50€ che permette di viaggiare per un’ora, con possibilità di acquistare biglietti giornalieri al prezzo di 3€, oppure settimanali con una tariffa di 17,50€.

Altrettanto valido per spostarsi a Torino è il tram, infatti la città vanta una delle linee più articolate del nostro Paese, con 12 collegamenti attivi e una superficie totale di oltre 210 Km. Il tram segue l’orario dalle 5 del mattino a mezzanotte, con prezzo del biglietto di 1,50€ per un’ora e stesse convenzioni dei ticket della metropolitana, tra cui il biglietto giornaliero e quello settimanale. Alcuni mezzi in funzione sono dei vecchi tram storici completamente ristrutturati, in grado di regalare un’esperienza unica ai turisti in visita nella città.

Infine è possibile muoversi a Torino in autobus, sia di giorno con il servizio diurno dalle 5 alle 24, sia di notte con i collegamenti notturni in funzione dalle 00:30 alle 5 del mattino. I costi sono gli stessi del tram e della metropolitana, allo stesso tempo gli autobus sono un’ottima integrazione della metro per raggiungere velocemente qualsiasi punto della città piemontese. A Torino è presente anche un efficiente sistema di bike sharing, per il quale bisogna effettuare un abbonamento, oppure è possibile acquistare la Torino+Piemonte Card, che a un prezzo di 35€ offre sconti e agevolazioni per i mezzi pubblici e gli ingressi a musei ed eventi.

Per quanto riguarda i parcheggi, chi si posta a Torino in auto può trovare diverse strutture private, oppure lasciare la macchina nelle strisce blu a pagamento, situate in tutti i punti principali della città e nei pressi di stazioni e fermate, con un costo da 1 a 2,50€ l’ora a seconda della zona. Complessivamente ci sono 42 parcheggi pubblici e privati, il cui elenco completo è consultabile sul sito web ufficiale del Comune di Torino, dove è possibile trovare molte altre informazioni sulla mobilità a Torino.