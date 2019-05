“Il lavoro è una priorità, perché porta benessere economico ma anche mentale ad ognuno di noi”

“È il lavoro, insieme alla salute, un bene primario per la donna come per l’uomo, tanto che è la nostra stessa Costituzione a tutelarlo. E andrebbe tutelato anche per quelle persone che hanno delle difficoltà e nel mondo del lavoro trovano anche un riscatto personale, un’opportunità per migliorare la propria qualità della vita”.

È con queste parole che Maria Peano - candidata alle elezioni della Regione Piemonte come capolista nel Partito Democratico, a sostegno di Sergio Chiamparino presidente -, introduce un argomento di cui poco si parla, ma che coinvolge molte famiglie della Granda e del Piemonte, ossia il lavoro per chi soffre di malattie mentali.

“Quella del lavoro è una politica che va sostenuta per tutti, naturalmente, perché è fonte di benessere non solo economico ma anche mentale. Avere una occupazione gratificante - prosegue Peano - che ci appassiona e ci permette di mettere in campo le nostre competenze, è fondamentale per vivere bene, allontanare depressione e stress. Condizioni e valori per i quali, facendo parte della segreteria regionale del Partito Democratico con la delega alla sanità e anche come presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, mi sono sempre battuta affinché tutti abbiano le stesse possibilità e questo vale a maggior ragione per chi si trova in un momento di difficoltà, come per esempio i malati psichiatrici. Ed è importante provare a coniugare due temi a me molto cari, come quello del lavoro e quello della Salute”.

Come può il lavoro aiutare i pazienti psichiatrici?

“Il lavoro è promotore di benessere mentale per tutti noi, per questo la psichiatria ed il mondo del lavoro sono molto legati. A questo proposito ho ascoltato la relazione del dottor Valerio Rosso, psichiatra e psicoterapeuta presso il Dipartimento di Salute Mentale di Cuneo, ASL CN1, che ben evidenzia come il lavoro può essere considerato una reale integrazione terapeutica e uno strumento di prevenzione nell’ambito del nostro benessere mentale. Il lavoro è per tutti un momento di formazione ed integrazione ed è per questo che in psichiatria si usa spesso in concomitanza con altre terapie mediche. Purtroppo gli studi ci sono ma sono ancora troppo pochi, come ricerca su questa opportunità offerta ai pazienti, che esiste ma andrebbe aumentata. Inoltre non dimentichiamoci che dietro un malato mentale, c’è una famiglia, ci sono degli amici che spesso vivono situazioni non facili”.

E cosa si potrebbe fare per creare più opportunità per le persone che hanno questa difficoltà?

“È necessario parlare, far conoscere la relazione positiva tra la psichiatria ed il mondo del lavoro, anche per attivare fondi, perché quelli a disposizione non sono sufficienti. Il lavoro favorisce il benessere e la salute di tutti noi perché è un grande laboratorio relazionale, dove si entra in relazione con gli altri, con l’ambiente che ci circonda e dove, sentendoci osservati, cerchiamo di dare il meglio di noi. Aiutare anche con il lavoro i malati psichiatrici significa creare benessere a loro e alle loro famiglie, incidere in maniera positiva sulla società ed anche creare un circuito positivo tra paziente, cura e medico”.