Estate ragazzi a Bra: iscrizioni dal 20 al 22 maggio

Saranno aperte dal 20 al 22 maggio le iscrizioni per l’edizione 2019 dell’Estate ragazzi comunale di Bra, a cura della cooperativa sociale Alice. Dal 1 al 31 luglio, per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, il Centro Estivo sarà aperto presso la scuola “Montecatini” di via Piumati (e non, come negli anni passati, presso la “Gina Lagorio” interessata da lavori), con orario dalle 7,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì. I bambini delle Scuole Primarie, invece, possono essere iscritti al Centro Estivo con sede alla Scuola primaria “E. Mosca” di Via Montegrappa, aperto dal 12 giugno al 31 luglio dalle 7,30 alle 18,30 (dal lunedì al venerdì).



Per i residenti nel Comune di Bra, il costo di iscrizione è di 50 euro e la quota giornaliera è di 7,50 euro con refezione; 5,50 euro senza refezione.

Per i non residenti a Bra, la quota di iscrizione è di 55 euro, la quota giornaliera con refezione di 12 euro e senza refezione di 10 euro. Per richiedere l’iscrizione al servizio è necessario compilare l’apposito modulo che può anche essere richiesto all’Ufficio Scuola del Comune o scaricato dal sito www.comune.bra.cn.it sezione Scuola/Estate ragazzi. Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate allo Sportello aperto presso il Centro di Aggregazione Giovanile - Scuola Media “Dalla Chiesa” Via Edoardo Brizio, 2 da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio 2019. Lo sportello dedicato sarà aperto il lunedì e il martedì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 18. Contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento (anche tramite Pos) della quota di iscrizione fissa. In caso di mancato pagamento l’utente non sarà ammesso al servizio.



Il pagamento della quota giornaliera avverrà successivamente tramite acquisto di buoni di ingresso giornalieri che saranno ritirati quotidianamente all’entrata del Centro estivo. I buoni potranno essere acquistati in blocchetti e/o singoli all’atto di iscrizione o alla serata di presentazione del programma (anche tramite Pos) o presso la sede della Cassa di Risparmio di Bra Via Principi di Piemonte, 12. Gli acquisti saranno documentati da fattura elettronica, la cui copia cartacea verrà inviata all’indirizzo mail segnalato nel modulo di iscrizione o spedita via posta. Le quote relative a gite ed attività specifiche verranno comunicate e raccolte di volta in volta. Per ulteriori informazioni Ufficio Scuola Comune di Bra tel. 0172438238 ufficio.scuola@comune.bra.cn.it.



Info: Città di Bra – Ufficio Scuola

Tel. 0172.438238 – ufficio.scuola@comune.bra.cn.it