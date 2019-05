Lumachina, gatta sopravvissuta a un'intossicazione, adesso cerca casa

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!

Oggi vi presenta 3 cani e 3 gatti.

Febo è un incrocio Australian di 6 anni, buonissimo e compatibile con tutti gli altri cani, sta soffrendo tantissimo in canile, ha bisogno di una famiglia e di una persona di riferimento. Nando ha circa 3 anni, carattere molto docile e affettuoso, ideale da compagnia…. Non lasciamolo invecchiare in canile! E poi c’è… Ultimo, ha circa 4 anni, è abituato alla vita di casa, un cane buonissimo e molto dolce che ovviamente non riesce ad abituarsi alla reclusione in canile.

Ora vi raccontiamo un po’ dei nostri amici gatti. Lei si chiama Lumachina ed è stata ritrovata a Monforte d’Alba intossicata: è subito stata portata nell’ambulatorio veterinario dove hanno fatto di tutto per salvarla e infatti adesso si è ripresa ed è pronta per essere adottata. Ha circa 4 anni, è sterilizzata, test fiv e felv negativi… è molto timida, si cerca per lei una famiglia paziente e disposta a dirle tutto il tempo necessario per sbloccarsi.

Ciampi è arrivato insieme ad altri 6 gatti: la loro mamma umana è stata ricoverata in una struttura e adesso Ciampi si ritrova senza casa e senza mamma. Sterilizzato e abituato a vivere in casa, non è più giovane ma proprio per questo ha ancora più bisogno di trovare casa… saprà ricompensarvi enormemente se lo accoglierete nella vostra famiglia.

Infine la nostra adozione del cuore per Nonno: è dolcissimo, vecchietto, sordo e cieco, ha bisogno di trascorrere la sua vecchiaia al sicuro di una casa e di una famiglia.

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba. Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197