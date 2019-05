Alessandro Prandi (Lega): "Quello che Alba può fare per aiutare famiglie, giovani e anziani"

"Ho deciso di mettermi in gioco per cercare di dare un contributo attivo al bene della città e degli albesi". Tra i giovani che affollano le fila dei candidati alle prossime amministrative albesi c'è anche lui: Alessandro Prandi, 32enne, in lizza per un posto al Consiglio comunale nelle fila della Lega.



"Sono nato Alba nel 1987 e ho studiato Economia e Commercio a Torino. Ho sempre alternato l’attività di studio con quella lavorativa e dedicato il mio tempo libero allo sport e alla lettura. Da qualche anno mi sono affacciato alla disciplina dello yoga e da sempre pratico pesistica e pugilato. In particolare quest’ultimo mi ha insegnato i valori del sacrificio, dell’umiltà, della correttezza e del rispetto, qualità che cerco di portarmi dietro in ogni ambito della vita. Sono allergico alla falsità e a chi preferisce la menzogna e il sotterfugio al confronto diretto. Il mio motto è meglio una scomoda verità che una rassicurante bugia. Sono cristiano, credente e cattolico. La mia famiglia, di origini contadine, vive Alba da sempre e conosce, per averla vissuta, le sue problematiche e opportunità".



In testa alle sue preoccupazioni di candidato al Consiglio comunale ci sono le numerose problematiche concernenti la vita amministrativa cittadina – dalla viabilità all'economia del territorio, con uno sguardo particolarmente attento al sistema delle imprese del piccolo commercio e artigianato, "i più colpiti dalla crisi che attanaglia il Paese e anche la nostra piccola isola felice" –, ma alla base del suo impegno politico ci sono "valori umani che rispecchiano grosso modo quelli che hanno ispirato la Lega di Salvini negli ultimi anni: identità, famiglia naturale, lavoro, sport, cultura, tradizione, giustizia sociale, sicurezza, serietà e rispetto per tutti".



"Dal punto di vista socio-culturale – spiega – Alba non sfugge dalle grandi tematiche che sono all’ordine del giorno anche sul piano nazionale e internazionale. La necessità da parte dei potentati sovranazionali di disporre di un nuovo popolo europeo, senza identità definita, debole e obbediente, fluido e flessibile, ha portato alla creazione e al dilagare di nuove ideologie che hanno pesantemente ridimensionato sia l’importanza della famiglia sia il rispetto della tradizione dei nostri padri".



Parlando di famiglia, "il Comune deve riconoscerne il ruolo primario di ammortizzatore sociale e per questo deve analizzare e intervenire tempestivamente nelle situazioni di difficoltà e di bisogno. Il rilancio di questa istituzione naturale deve passare anche dalla difesa della sua serenità quotidiana, incentivando sempre più gli interventi a sostegno delle fasce deboli e dei nuclei in difficoltà. Come Lega abbiamo pensato a una riduzione delle tariffe degli asili comunali, a una riduzione della leva fiscale delle famiglie monoreddito e con figli, a pagamenti rateizzati dei tributi comunali".



Sul fronte dei giovani Prandi parte invece dalla constatazione di come istituzioni quali famiglia e insegnanti abbiano gradualmente subito negli ultimi anni un pesante ridimensionamento, togliendo ai giovani i loro più importanti punti di riferimento valoriali. "I ragazzi, senza forti baluardi educativi, si ritrovano più facilmente preda non solo delle 'tradizionali' dipendenze da droga e da alcol, ma anche delle più moderne 'internet addiction', esplose negli ultimi anni grazie ai social e agli smartphone. Tutto ciò porta facilmente all’inevitabile e conseguente aumento di comportamenti alienati e non socialmente accettabili, come la violenza e l’isolamento".



Quali quindi i possibili interventi a livello comunale?

"Una soluzione sarebbe, oltre a quella di aumentare il livello di controllo delle forze dell’ordine e della sicurezza, anche quella di promuovere forti e serie campagne contro le droghe e a promozione dello sport e della cultura come attività di socializzazione e strumento di prevenzione contro questi fenomeni. Inoltre Alba ha a disposizione diversi spazi in cui organizzare convegni e dibattiti per approfondire le tematiche di cui sopra e per poter fornire ai cittadini un punto di vista diverso da quello imperante nel main stream tradizionale. Potrebbe essere questo un piccolo punto di partenza a livello locale per risvegliare le coscienze dei giovani dal torpore in cui sono state condotte".



Ma in una società stretta tra la crisi eeconomica e l'imporsi di nuovi paradigmi, famiglia e giovani non esauriscono lo spettro delle categorie in cerca di nuove tutela.

"Un altro problema sociale, infido in quanto non molto visibile, è quello rappresentato dagli anziani soli e dal dramma che vivono quando si trovano a versare in condizioni di povertà. Essi infatti spesso sopportano il carico economico di parenti disoccupati, visto il periodo di crisi economica persistente in cui anche noi siamo inseriti. Queste persone, per senso di vergogna, spesso sono restie a chiedere aiuto. Per questo nel programma della nostra lista abbiamo voluto valorizzare le associazioni albesi, che sono una risorsa straordinaria di capacità, idee, dinamismo operativo, nonchè una realtà in continua espansione. L’idea è quella di garantire una continua collaborazione con le associazioni e gli organismi di volontariato, rendendo la loro partecipazione nei processi decisionali una prassi. Dare loro supporto di tipo organizzativo e progettuale, per aiutarli a ottenere finanziamenti e contributi che possano sostenere la loro attività e gestione. E sempre riguardo al tema del disagio sociale, vogliamo creare progetti di distribuzione a domicilio dei farmaci per gli over 65, e per tutti coloro che non sono autosufficienti così come avviene in altri Comuni italiani all’avanguardia".