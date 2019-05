"Corda molle", sottopassi, parcheggi di scambio, mobility manager e pedaggi: le proposte dei candidati a sindaco sulle urgenze della viabilità albese

Infrastrutture e viabilità: questo probabilmente il tema più caldo tra quelli sui quali i candidati a sindaco alle prossime comunali albesi sono stati chiamati a misurarsi nel confronto che la Confartigianato provinciale ha promosso nella serata di martedì 8 maggio, di fronte al pubblico di iscritti e privati cittadini (molti i candidati consiglieri presenti) intervenuto presso la sala convegni dell’Alba Hotel di corso Asti.



Aperto dal saluto del presidente di zona dell’associazione Domenico Visca, il dibattito ha visto i quattro uomini in corsa per la guida del municipio albese esprimere le proprie posizioni su una serie di tematiche direttamente o indirettamente care alla categoria, a partire proprio da quella cronaca carenza di infrastrutture – soprattutto viarie – che da più parti viene considerata come il più grave e annoso fattore di penalizzazione posto sulle spalle degli operatori economici cuneesi.



Primo interpellato nel giro di domande rivolte, cronometro alla mano, dal moderatore dell’incontro, il giornalista de "La Voce di Alba" Pietro Ramunno –, il candidato del M5S Giorgio Degiorgis ha prima parlato di Asti-Cuneo, rivendicando la bontà dell’intervento col quale il Governo si appresterebbe a sbloccare i cantieri dell’eterna incompiuta. Senza però farsi illusioni che dalla futuribile ultimazione dell’autostrada possano derivare concreti benefici per la viabilità provinciale. "Conosco bene il settore dei trasporti e posso dirvi che l’A33 non verrà utilizzata, e specialmente dal traffico pesante", ha spiegato additando gli "stratosferici pedaggi" che vi vengono applicati "soprattutto in ragione del pernicioso sistema di project financing col quale è stata realizzata". Peggio, "a livello provinciale la situazione rischia di aggravarsi ancora, visto che presto al retroporto di Mondovì inizieranno a transitare i 2 milioni di container attesi a partire da quest’estate da Vado Ligure, in ragione degli accordi recentemente stretti tra le autorità liguri e quelle cinesi".

Passando al traffico cittadino, l’esponente pentastellato ha richiamato l’esempio di quanto realizzato a Oslo, città recentemente chiusa ai mezzi privati: "Bisogna costruire parcheggi di interscambio, potenziando il trasporto pubblico locale e incentivando l’utilizzo di mezzi ecologici da parte dei privati", ha spiegato Degiorgis, prima di annunciare, in caso di elezione, l’arrivo di un "mobility manager" a servizio del Municipio e, come extrema ratio, anche la possibilità di pedaggi a carico di chi voglia entrare in città con la propria automobile.



Anche Carlo Bo, candidato della coalizione di centrodestra, ha iniziato la propria analisi partendo dall’Asti-Cuneo, opera al centro di una vicenda descritta come "surreale": "Ho trascorso dieci anni in Consiglio e per dieci anni ci hanno detto che i lavori erano pronti a ripartire. E invece oltre al danno abbiamo la beffa, vista la sciagurata scelta di non puntare i piedi quando ci chiesero di poter posticipare la realizzazione del lotto albese. Ora quello possiamo scordarcelo, visto che ci terremo l’autostrada che passa sulla nostra tangenziale. E intanto abbiamo atteso invano i fondi necessari a metter mano alle importanti opere complementari che all’autostrada erano collegate. Col risultato che in città viaggiamo sulle stesse insufficienti strade di quarant’anni fa".

Secondo l’esponente di Forza Italia, qui critico col collega del M5S, "le opere viarie vanno fatte eccome, anche se mi rendo conto che provocheranno disagi e che in questo senso saranno impopolari".

Denunciata l’odierna inadeguatezza di accessi cittadini dai quali quotidianamente transitano decine di migliaia di veicoli (il conto assommerà a oltre 100mila veicoli, gli contesterà poco dopo Cervella, secondo il quale si tratterebbe di "appena" 60mila), il candidato del centrodestra ha citato tra le zone sulle quali intervenire quella del Mussotto, corso Europa e anche il rondò, col progetto di sottopassaggio ferroviario già in passato avanzato dal centrodestra cittadino.

"Le possibilità ci sono – ha chiosato il candidato –, abbiamo 8 milioni di avanzo di amministrazione da spendere e, con Alberto Cirio eletto governatore, come auspico, dobbiamo solo seguire l’esempio di Cherasco, che per realizzare la sua tangenziale, oltre a mettere fondi propri, ha chiesto e ottenuto che Stato e Regione facessero la propria parte".



L’avvocato Lorenzo Paglieri, candidato alla testa della lista "Alba Bene Comune", ha invece distinto il campo da quelle che sono opere di competenza sovracomunale – e quindi l’autostrada, la ferrovia Alba-Asti ("per ripristinare la quale servono 51 milioni di euro che nessuno metterà mai") e l’attesa rotatoria di Scaparoni, di competenza Anas – e una situazione cittadina circa la quale "soluzioni miracolistiche purtroppo non ce ne sono". "Vero che un tempo si parcheggiava ovunque, anche in piazza Savona. Le auto circolavano in doppio senso anche in via Maestra, e quando arrivando in piazza Duomo incrociavano un pullman si facevano da parte per farlo passare. Oggi fortunatamente non è più così, e bisogna proseguire su questa strada. Continuare con la pedonalizzazione del centro e realizzare parcheggi di interscambio agli ingressi cittadini. Intanto incentivare il trasporto pubblico e l’utilizzo di mezzi ecologici. Soluzioni miracolistiche non ne vedo e anzi dubito fortemente che siano quelle realizzabili quelle già inserite nel Prgc. Si pensi alla cosiddetta "corda molle", che partendo dal terzo ponte dovrebbe a un certo punto passare dove oggi ci sono gli stabilimenti Miroglio di via Santa Barbara: non credo che Miroglio lo consentirà. Penso invece sia meglio guardare a cose più concrete, come ad esempio censire e rendere disponibili i tantissimi parcheggi privati ad uso pubblico presenti in città, come i 79 posti nei quali già oggi è possibile sostare presso l’Hotel Calissano in via Pola. Oppure intervenire per realizzare altri interventi già previsti, ma che non vengono fatti, come la strada che, parallelamente a corso Asti, dovrebbe collegare viale Artigianato alla zona del Self: perché il Comune non ha agito affinché il privato che si era impegnato a realizzarla facesse fronte all’impegno preso?".



La difesa di quanto di buono già fatto e progettato dall’Amministrazione uscente, insieme ad alcune nuove proposte nell’intervento del candidato del centrosinistra Olindo Cervella, che aprendo la propria disanima ha contestato le cifre avanzate da Bo sugli ingressi quotidiani dei pendolari in città: "Ne ho contate 105mila, ma a me ne risultato poco più della metà".

Con l’esponente di centrodestra, Cervella ha invece convenuto sull’esigenza di intervenire per incrementare la dotazione infrastrutturale della città. "Le infrastrutture sono assolutamente fondamentali per la competitività delle nostre aziende, e quindi per lo sviluppo del territorio, ma anche io distinguerei il piano locale da quello sovracomunale. Sulle grandi opere già citate è vero che il Comune non ha formalmente poteri diretti, ma certamente può agire in termini di 'moral suasion', le istituzioni locali possono alzare la voce e chiedere quello che finora questo nostro maltrattato territorio non è riuscito ad avere".

"Sul piano locale – ha proseguito l'imprenditore ed ex presidente Apro – invece va sottolineato come quattro interventi di alleggerimento del traffico con la realizzazione di altrettante bretelle – su corso Bra, corso Cortemilia, corso Asti e e corso Europa – siano già state previste con tanto di progetti dall’Amministrazione uscente, e anche grazie al consistente avanzo già presente nelle casse comunali è ragionevole pensare di poterle fare in tempo contenuto, dai 12 ai 24 mesi. E oltre a questi, parlando di artigianato e autotrasporto, è possibile pensare ad altri interventi come ad esempio parcheggi dedicati per gli autotreni. Gli spazi non mancano, penso ad esempio a quello del centro collaudi, che ad oggi viene utilizzato per quel fine per appena due giorni al mese".



Il confronto – che si era aperto sul tema del fisco locale e ha previsto anche domande sui temi della promozione turistica, della lotta all’abusivismo, sulle misure a favore di giovani e donne e sui provvedimenti che una volta eletti i candidati avrebbero messo in atto per i primi – si è chiuso con gli auspici di Daniela Balestra, imprenditrice albese che di Confartigianato è vicepresidente provinciale: "Abbiamo ascoltato molte interessanti proposte, che apprezziamo. Il nostro invito, quando pensiamo al quotidiano lavoro delle imprese da noi rappresentate, è quello di fare cose semplici e concrete: questo si aspettano le nostre aziende".