Giancarlo Panero (Verzuolo Bene Comune): "Promuoviamo la cultura per creare una cittadinanza attiva"

Giancarlo Panero, sindaco uscente e canidato a sindaco per la lista Panero per Verzuolo Bene Comune ribadisce l’impegno a sostegno dell’associazionismo verzuolese.



“Le associazioni e i volontari hanno un ruolo alto di integrazione ai compiti del comune.” – spiega Giancarlo Panero - “Devono essere rispettati e valorizzati. Essi non sostituiscono incapacità e inadempienze, ma partecipano all'obiettivo del ben vivere della nostra comunità civile. Per questo abbiamo versato in questi anni 261mila euro di contributi all’associazionismo del nostro territorio: 60mila euro solo nel 2018.“



“Importante l’aspetto che riguarda l’istituzione dell’albo dei volontari” – continua – “con la creazione di un calendario condiviso di eventi sul comune di Verzuolo. Sosterremo le associazioni nella creazione di un centro aggregativo giovanile e anche il centro di aggregazione per gli anziani. Questo processo dovrà passare dall’attivazione di un tavolo per l’invecchiamento attivo degli anziani e un tavolo sulle politiche giovanili per seguire da vicino questi due importanti e preziosi componenti della nostra popolazione.”



“L’impegno è quello di creare una consulta comunale dei giovani che anche tramite apposite piattaforme tecnologiche possa costituire uno strumento utile per tutta l’amministrazione comunale.” – continua – “C’è necessità di valorizzare l’immobile comunale in via Fucina realizzando una sala socio culturale. Vogliamo inoltre creare due punti di aggregazione nelle aree frazionali: uno a Falicetto e uno a Villanovetta. Intendiamo migliorare il sistema culturale e l’associazionismo in questo senso per promuovere il futuro della comunità.”



“Questo può avvenire” – conclude Giancarlo Panero – “Sia valorizzando la biblioteca, sia promuovendo incontri di intesa con le scuole promuovendo la conoscenza della storia verzuolese atte alla la formazione della cittadinanza attiva.”