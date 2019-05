Gianfranco Marengo (Verzuolo Per Tutti): "Il giusto e disinteressato sostegno alle Associazioni di volontariato"

Il ruolo delle tante associazioni di volontariato che operano a Verzuolo in diversi settori è davvero importante e rappresenta un valore aggiunto per tutta la collettività. Per questo vanno sostenute ed incoraggiate nelle loro attività in almeno tre modi.



1. Garantire con regolarità contributi economici, avendo ben chiaro che la torta da dividere è sempre abbastanza piccola e per questo ci vuole equilibrio e rigore. C’è però poco da vantarsi di questo fatto perché si distribuiscono soldi dei cittadini, a parziale restituzione dei servizi resi al paese dai volontari.



2. Collaborare con i vari Direttivi nella stesura di progetti di sviluppo delle loro attività e nel reperimento delle risorse necessarie per la loro attuazione. Penso ad esempio alle passate collaborazioni con l’A.C.V. per il recupero dell’Antica parrocchiale; alla sinergia con Segnal’etica per l’avvio delle attività sulla sicurezza stradale e per i giovani; al potenziamento degli impianti sportivi o delle strutture ed attrezzature per la Protezione civile con le relative associazioni.



3. Evitare di causare dei danni, materiali o immateriali, magari senza volerlo. Ad esempio con una mano dare un contributo a chi gestisce la palestra comunale e con l’altra far perdere i proventi degli affitti, sette volte superiori, a causa della costruzione di una nuova palestra altrove.



Abbiamo ben presente tutto questo e perciò ci proponiamo di dare continuità ai contributi ordinari che le diverse Amministrazioni comunali hanno sempre garantito, ma vogliamo anche assicurare una collaborazione più attiva sul fronte della progettualità e del reperimento di risorse esterne.



Gianfranco Marengo – VERZUOLO PER TUTTI