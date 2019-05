Limone Piemonte: Domenico Clerico e la sua squadra hanno incontrato le attività produttive del paese

Si è svolto martedì 7 maggio, nella sala consigliare di Limone Piemonte, l’incontro tra la lista numero 1, con Domenico Clerico candidato sindaco, e le attività produttive del paese.

Molti i temi di cui si è discusso durante la serata e molte sono state le domande dei partecipanti con particolare attenzione a quanto Domenico Clerico potrà fare subito se eletto.

Il candidato sindaco ha affermato che, se eletto, il suo primo atto ufficiale sarà quello di occuparsi del Tunnel del Tenda insieme all’ex sindaco Franco Revelli che, come già indicato nella prima serata di presentazione della lista, guiderà la Commissione consigliare dedicata ai trasporti (Tunnel del Tenda e Ferrovia Cuneo-Nizza), forte della sua grande esperienza nel settore delle comunicazioni per avere il Comune nuovamente protagonista attivo e non passivo su questo tema fondamentale per Limone.

A seguire è stato sottolineato l’impegno a mettere subito in gara il progetto che è già a disposizione del Comune di Limone per la sistemazione del “Palaghiaccio” e dell’area esterna. Si potranno cosi verificare le manifestazioni di interesse e le proposte concrete ed economicamente realizzabili sia per completare e rendere utilizzabile la struttura sia per la successiva gestione per evitare ulteriori rinvii e perdite di tempo per una struttura da troppo tempo attesa da limonesi e turisti.

Un esempio della concretezza e della determinazione con cui il candidato sindaco ed i candidati consiglieri intendono affrontare sfide importanti senza tentennamenti e con le idee ben chiare su cosa fare immediatamente.

Un tema che il pubblico ha sollevato è stato quello, molto sentito, della pulizia del paese che, a detta di molti presenti, negli ultimi anni è stata assolutamente insufficiente.

La risposta di Clerico è stata che questo tema sarà al centro dell’attenzione della nuova Amministrazione non solo per quanto riguarda il centro storico ma per tutto il paese e per le frazioni che avranno la stessa attenzione del paese.

Da subito un cambio di passo per la pulizia ordinaria, attualmente trascurata e primo biglietto da visita di una località turistica, e già nel 2020 importanti investimenti per il decoro urbano grazie anche ai proventi della tassa di soggiorno visto che pulizia e decoro sono fondamentali sia per i turisti sia per i residenti.

Si interverrà anche su una migliore organizzazione dell’“area ecologica” per offrire un servizio migliore per le attività commerciali ed artigianali che operano a Limone.

Un tema su cui la nuova Amministrazione punterà molto sarà quello del rinnovamento completo e dell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con un piano pluriennale, diviso per lotti, per garantire un risparmio al Comune e conseguentemente ai cittadini per i quali i quali il candidato sindaco si impegna a non aumentare assolutamente le tasse.

Si interverrà anche per portare finalmente la “banda larga” in paese e nelle frazioni, non a scopo ludico ma a scopo lavorativo, per tutte quelle persone che possono lavorare in mobilità ma che al momento sono fortemente penalizzate dalla lentezza e dall’insufficiente capacità dell’infrastruttura.

Se ne avrebbero grandi benefici sia per persone che possono vivere e lavorare in paese sia grazie a turisti che potrebbero fermarsi per periodi più lunghi, ma che al momento non riescono a causa dell’impossibilità a svolgere il loro lavoro, con conseguente notevole beneficio per le attività economiche limonesi.

Altro tema sentitissimo dai presenti è stato quello della realizzazione di nuovi alberghi “classici” o dell’ampliamento di alcuni esistenti.

Il candidato Clerico si è impegnato pubblicamente e solennemente a pubblicare appena insediato la richiesta di manifesto interesse per tutti coloro interessati ad avere cubature destinate ad alberghi classici.

Partirà quindi immediatamente una variante strutturale, mai realizzata in questi anni, per dare le cubature necessarie a chi vorrà realizzare queste strutture.

Il poter dare cubature gratuite a questi imprenditori, esclusivamente per alberghi classici, è il sostegno che può dare concretamente l’Amministrazione per queste strutture di cui Limone ha bisogno insieme alla riduzione ai minimi di Legge per tutte le imposte ed i costi su cui il Comune può intervenire.

La variante strutturale sarà, è una promessa solenne, senza ulteriore consumo del territorio.

La riunione si è chiusa, tra gli applausi del pubblico presente, con la dichiarazione che tutti i Consiglieri della Lista nr. 1 si impegnano a rinunciare al proprio gettone di presenza in Consiglio Comunale e Clerico si impegna a rinunciare all’indennità di carica come Sindaco insieme ai due Assessori che saranno con lui in Giunta.

Un risparmio per l’Ente di circa 20mila euro annui. Soldi che saranno subito a disposizione per le necessità più urgenti del paese.

I prossimi appuntamenti: venerdì 10 maggio alle 21 l'incontro alla Pro Loco di Limonetto con i residenti di Limonetto e 1400; giovedì 23 maggio alle 21 presentazione finale al teatro Alla Confraternita.