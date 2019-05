Possibile tappa albese nella vigilia elettorale del vicepremier Matteo Salvini

Alla notizia per ora mancano conferme ufficiali, ma i bene informati riferiscono come più che probabile la possibilità che Fossano non rimanga l’unica tappa che il vicepremier Salvini ha avrà tenuto in Granda nel corso di questa lunga e intensa campagna elettorale.



Questa domenica, 12 maggio, il responsabile del Viminale è atteso nella città degli Acaja, dove dalle ore 14 (ma l'orario potrebbe variare per impegni pregressi) saluterà i propri sostenitori da un palco allestito in via Roma, dopodiché si recherà nella sua Milano per prendere parte al raduno degli Alpini in programma nel capoluogo lombardo.



Un suo ritorno in Granda – e con quello un passaggio ai piedi delle Langhe – è però dato per possibile nel corso dell’ultima settimana di campagna elettorale prima del voto di domenica 26 maggio. I referenti locali del Carroccio sono già da giorni all’opera per organizzare i dettagli di una visita che in ogni caso – dato l’affollamento di impegni nell’agenda istituzionale ed elettorale dello stesso vicepremier – non verrà confermata che alla vigilia.



Prima di allora altri big del Carroccio sono comunque attesi in città. Sabato 11 maggio, la capitale delle Langhe sarà una delle mete del tour elettorale che Riccardo Molinari si appresta a tenere in Granda. Il segretario piemontese del Carroccio e presidente del gruppo leghista alla Camera dei Deputati è atteso al Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford per un incontro che avrà inizio alle 11. Con l’occasione verranno presentati la lista delle Lega alle prossime comunali albesi, i candidati del Cuneese alle regionali e i candidati del Carroccio alle europee.

Nel pomeriggio Molinari si sposterà poi a Cuneo (ore 17.30 al Bar Bruno di via Roma 28, per un aperitivo pubblico aperto a tutti), mentre alle ore 21 è atteso a Bra, dove alle ore 21 il Movicentro Stazione Ffss ospiterà una presentazione della candidata a sindaco Annalisa Genta e delle liste collegate.



Tornando ad Alba, Sala Riolfo è la sede scelta per l’incontro che lunedì 20 maggio porterà in città l’esponente del Carroccio veneto Erika Stefani, ministro agli Affari Regionali e alle Autonomie del Governo Conte.