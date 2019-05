Attesi oltre duemila studenti in maglietta bianca alla Marcia della Pace di Bra

Oltre duemila alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie daranno vita giovedì 16 maggio 2019 alla “Marcia della pace” di Bra. Indossando magliette bianche e simboli di pace, i bambini e i ragazzi si ritroveranno alle 9 in piazza XX settembre da dove partiranno in corteo attraverso le vie del centro (corso Garibaldi - piazza Caduti - Via Moffa di Lisio - via Vittorio - va Cavour – piazza Carlo Alberto - via Umberto - Via Monte Grappa) fino a raggiungere piazza Giolitti.

Qui, intorno alle 10,30, si terrà la parte conclusiva dell’evento che prevede la presentazione del “Dado della pace”, installazione a cura degli studenti e degli insegnanti che, nel corso di un progetto biennale di cittadinanza attiva, hanno lavorato sui temi della pace, della condivisione della collaborazione. Il “Dado della pace” che sarà “spiegato” dai ragazzi che hanno collaborato alla sua realizzazione, sarà esposto per qualche tempo in piazza Giolitti prima della collocazione definitiva ai giardini di piazza Roma.



Per tutta la settimana, intanto, si svolgerà il Salone del libro per ragazzi (nel cui programma rientra la Marcia della pace), nella inedita location del “Centro polifunzionale Arpino”, vero e proprio polo culturale e “del libro” in città. La mostra mercato con oltre 11 mila titoli per bambini e ragazzi sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20 (sabato chiusura posticipata alle 23), mentre sono in programma tantissimi laboratori (su prenotazione) e attività, molte delle quali sul tema del viaggio, filo conduttore di questa edizione. In programma anche tre incontri con gli autori, in biblioteca, pensati per le scuole medie inferiori e superiori ma aperti a tutto il pubblico interessato: nelle mattinate di martedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, in concomitanza con tali attività sono sospesi il prestito, la consultazione di libri e periodici e il servizio di sala studio. Ecco in sintesi il programma dei principali appuntamenti di ogni giorno.



Lunedì 13 maggio, alle 15.30 alla Biblioteca civica (via Guala, 45) si terrà l’inaugurazione della ventesima edizione del Salone del libro per ragazzi e la consegna del premio nazionale “Beppe Manassero” dedicato alla figura del magister vitae. Si esibisce il coro “Amblimblè” della scuola primaria “Franco Gioetti” diretto dal maestro Nino Cornaglia.



Martedì 14 maggio, alle 10.30 la biblioteca accoglie l’incontro con l’autore di “Diario di un’odissea positiva” e “Scuola di viaggio”, Davide Urso.



Mercoledì 15 maggio, alle 10,30, in biblioteca, incontro con il giornalista Darwin Pastorin, autore di “Adesso abbracciami… Brasile!”. Alle 15,30, sempre in biblioteca, c’è la cerimonia di consegna del Premio di letteratura per ragazzi “Giovanni Arpino”, assegnato dal consiglio comunale dei ragazzi.



Giovedì 16 maggio, al mattino si tiene la marcia della pace, mentre alle 21 al teatro Politeama “Boglione” si esibisce il coro del liceo “Giolitti-Gandino”.



Venerdì 17 maggio, alle 10,30, in biblioteca, Veronica Mungai presenta il suo libro “Nella stessa orma” per le scuole medie inferiori. Alla stessa ora (e in replica alle 14,30) al Politeama Boglione va in scena lo spettacolo “Nonno Mimmo e le fiabe scomposte).



Sabato 18 maggio, alle 10 in biblioteca inizia il concorso di lettura ad alta voce per gli studenti: l’iniziativa si concluderà nel pomeriggio, intorno alle 16, con l’assegnazione al vincitore del “Premio Caterina Brero Arpino”, dedicato alla vedova dello scrittore e giornalista di origini braidesi, scomparsa nel 2018. Dalle 10 inizia anche la Festa delle Famiglie con Ludobus, laboratori di di-uso, incontri e mercatini. Nella mattinata di sabato è in programma la lettura animata di Bibliobebè: “Fata Lia e il suo grande libro” (alle 10,30 per bambini da 9 a 36 mesi). Alle 15,30, dalla biblioteca parte la fiaba itinerante “In viaggio con il Piccolo Principe” e merenda all’arrivo. Alle 16 (e in replica alle 18.30) il Politeama ospita gli spettacoli conclusivi del progetto “Scuola aperta”, “AAA C’è talento in città” e “Partenza ore 15: Intreccio al campeggio”.



Domenica 19 maggio, dalle 10 alle 19 si gioca con i Ludobus in Largo della Resistenza. Appuntamento con Bibliobebè in biblioteca “L’albero dei cuori”, alle 10.30. Alle 16.30 c’è il concerto conclusivo del Salone a cura dell’Orchestra della Scuola secondaria “Piumati” e del coro della primaria.



Durante la settimana del Salone del libro per ragazzi sono visitabili la mostra “Graficamente” dell’Istituto professionale “Velso Mucci” al Centro polifunzionale, dalle 9 alle 20; “L’Erbario di Elide” (a cura degli alunni del liceo “Giolitti-Gandino”) e la mostra permanente dei quadri di Romano Reviglio a Palazzo Mathis (aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18). Sono aperti anche, con ingresso gratuito, i musei civici: il “Craveri” di Storia Naturale, Palazzo Traversa (archeologia, storia e arte) e il Museo del giocattolo. Prenotazioni allo 0172 430185. Tutti i giorni, dalle 9 alle 19 si potrà salire sul trenito per un giro turistico nelle strade del centro. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it – tel 0172 430185. (ea)