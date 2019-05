Alba, a San Cassiano una nuova area comunale per portare Fido a correre e divertirsi

Sabato 18 maggio alle ore 11, nella zona ex pozzi Acquedotto in corso Europa ad Alba, aprono ufficialmente al pubblico l’area sgambamento e svago per i cani e l’area giochi per bambini realizzate dall’Amministrazione comunale. Due aree attigue ma separate da reti e cancelli, per accogliere due utenze diverse.



L’area sgambamento e l’area giochi per bimbi sono separate da recinzione con reti zincate e plastificate di altezza 2 metri per la zone sgambamento e 1,20 metri di altezza per l’area giochi per bimbi.



In città ci sono circa 4 mila cani appartenenti a 3.200 persone. Considerato l’importante ruolo sociale esercitato da questi animali da compagnia per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, i bambini ed i cittadini soli, l’Amministrazione ha realizzato l’area dove i cani possono correre liberamente in una zona protetta, sotto lo sguardo vigile dei proprietari.



Per realizzare le due aree sono stati rimossi cancelli, ringhiere e manufatti obsoleti. È stato creato un sottofondo e sistemata la ghiaia nello spazio dove è stato creato un parcheggio con 7 stalli di sosta. Sono state fatte le opere per le tubazioni ed i pozzetti per gli impianti idrici ed elettrici. Realizzati anche i cancelli di accesso con percorsi separati per le due utenze. Installate due fontanelle ed un lampione vicino all’ingresso e al parcheggio. È stata realizzata una siepe di separazione centrale ed un prato rustico.

Inoltre, nell’area giochi per bambini sono state posizionate un’altalena doppia in alluminio e giochi a molla. Di questi ultimi, uno è fruibile anche da bambini diversamente abili.

Completano le aree panchine, tavoli in calcestruzzo granigliato e due porte da calcetto per uso esclusivamente ricreativo.



Per le due aree sono stati spesi 46mila euro.