Collisioni annuncia un nuovo super ospite: a Barolo arriverà Mahmood

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019, lo strepitoso successo dell’album “Gioventù Bruciata” e il doppio disco di platino per il singolo “Soldi”, Mahmood è pronto per suonare al festival Agrirock di Barolo, domenica 7 luglio per la sua unica data in Piemonte.

Ha dominato tutte le classifiche con il brano "Soldi". Il video ormai conta più di 78 milioni di visualizzazioni su Youtube, la ventata di originalità portata dalla sua musica ha saputo conquistare un pubblico trasversale e spopolare anche al di fuori dei confini nazionali, approdando oltreoceano con il "New York Times", che ha voluto dedicargli un lungo articolo.



Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, il 17 aprile parteciperà al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese, prima dell’Eurovision Song Contest che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv.

Ad accompagnare Mahmood sul palco verde di Collisioni: Marcello Grilli, Francesco Fugazza, Elia Pastori.



Il biglietto per il concerto di Mahmood, in vendita a 10 euro comprensivi dei diritti di prevendita, comprenderà anche tutti gli incontri con musicisti, scrittori internazionali, attori del cinema, giornalisti che animeranno le piazze e vie di Barolo per la tradizionale seconda giornata del weekend di Collisioni. Per coloro che sono già in possesso del ticket dei 30 Seconds to Mars il costo del biglietto paese sarà di soli 3 euro.

Il programma completo delle due giornate e gli altri live verranno annunciati entro la terza settimana di maggio.



Biglietti acquistabili a partire da mercoledì 15 maggio dalle ore 11 presso i rivenditori autorizzati: TicketOne, Ticketmaster, CiaoTickets e PiemonteTicket.