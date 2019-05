Rocche del Roero vanno salvaguardate: cinque associazioni lanciano un appello ai candidati sindaci

L'associazione Comuneroero, in collaborazione con altre quattro associazioni (Canale Ecologia, Ecomuseo delle Rocche, Asfodelo, Parco Forestale del Roero) ha inviato ai sindaci e ai candidati sindaci del Roero una proposta di sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la salvaguardia della dorsale delle rocche del Roero, con la speranza di riuscire ad avere entro la fine dell'anno un progetto concreto e attuabile, condiviso da tutti i Comuni interessati e possibilmente anche da quelli di tutto il resto della Sinistra Tanaro, da presentare successivamente alla Regione per l’approvazione e la realizzazione.



Per l'occasione ha indetto una manifestazione in programma giovedì 16 maggio (ore 17) al castello di Cisterna d'Asti, dove sono invitati tutti gli amministratori e i candidati primi cittadini dei 12 Comuni coinvolti (Baldissero d’Alba, Bra, Canale, Cisterna d’Asti, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, Santo Stefano Roero, Sommariva Bosco e Sommariva Perno).



L'incontro vuole essere un momento di celebrazione per muovere i primi passi mossi nella direzione di un Roero più unito, per ascoltare e commentare alcune importanti testimonianze da parte di amministratori che hanno già intrapreso percorsi analoghi, e successivamente procedere con la sottoscrizione del protocollo.



Insieme ai candidati sindaci, interverranno Andrea Degiovanni (direttore Aree Protette Appennino Piemontese), Gianfranco Miroglio (presidente Parco Paleontologico Astigiano), Marco Guerrini (sindaco Carrega Ligure e referente neo Parco Alta Val Borbera).



Il progetto non mira essenzialmente a favorire il turismo, ma a tutelare questo habitat, al quale si può accedere sia a piedi che in bici, tutelando la flora e la fauna esistenti in questo luogo che sono un patrimonio importante.



Il presidente di Comuneroero, Cesare Cuniberti: "Il progetto è partito dopo che le cinque associazioni hanno deciso di lavorare insieme unendo gli sforzi, per proporre ai candidati Sindaci una iniziativa di tutela di salvaguardia delle rocche, che rappresentano un unicum nel territorio nazionale. Questa volontà di collaborazione fra tutti potrebbe assicurare al Roero di avere un progetto non solo di tutela, ma anche uno strumento che possa in futuro, favorire la partecipazione all'Unesco del Roero in un modo più concreto ed efficace rispetto ad oggi, e assicurare alle future generazioni la salvaguardia sia dei boschi che delle rocche con i giusti interventi, tramite i finanziamenti necessari".