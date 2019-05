A Saluzzo la Settimana del Riuso con il Progetto In.Te.Se.

Saluzzo, 9 maggio – È una delle pratiche comprese tra le “cinque R” della sostenibilità ambientale, oltre che una pratica conveniente e anche alla moda. Stiamo parlando del riuso, a cui il Consorzio SEA, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, dedica una settimana di iniziative dal 4 al 19 maggio, con un evento finale in programma domenica 19 maggio. La manifestazione rientra tra gli appuntamenti di “In.Te.Se. Innovazione Territorio e Servizi per una gestione sostenibile dei rifiuti”, progetto transfrontaliero finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Francia – Italia INTERREG V (Alcotra) 2014/2020, che vede come capofila il Consorzio SEA e che ha nel riuso una delle principali direttrici di azione.

Ma in cosa consiste il riuso? Molto semplice: riutilizzare un oggetto che non si usa più in modo differente o creativo o metterlo a disposizione di altre persone. Una pratica che oltre ad avere un impatto sull’economia, limita anche la produzione dei rifiuti e crea anche opportunità di aggregazione sociale e momenti di scambio. Partendo da questi presupposti il Comune e lo CSEA hanno deciso di organizzare la Settimana del Riuso a Saluzzo con diversi appuntamenti. Il primo si è tenuto sabato 4 maggio in piazza Vineis a partire dalle 14,30, dove si è tenuta un’azione di pulizia delle vie del centro in occasione del passaggio del Keep Clean and Run, l’eco-maratona contro l’abbandono dei rifiuti che ha visto Roberto Cavallo e altri eco-atleti percorrere il corso del Po dal Monviso alla foce dal 4 al 10 maggio prossimi. Sempre in piazza Vineis vi è stato uno stand informativo dove, ad ogni partecipante, è stata consegnata la “Carta di identità del Riuso” che dovrà essere utilizzata come tessera segna punti. Ad ogni evento a cui parteciperà, il cittadino riceverà dei bollini da apporre nella sua “carta di identità”. Terminata la settimana, in base al numero di bollini raccolti si avrà diritto ad un gadget. Tre gli eventi che si terranno presso presso la Sala degli Specchi” della Fondazione Bertoni (piazza Montebello 1): martedì 7 maggio alle 21 si svolgerà l’incontro “La cultura del Riuso tra Francia e Italia”, uno storytelling incentrato sul riuso, con racconti su come viene vissuto in Francia e in Italia e un focus sulle aree del progetto Intese a cura del Consorzio SEA, della Cooperativa ERICA e la testimonianza del centro diurno “Le Nuvole” del Consorzio Monviso Solidale di Saluzzo; giovedì 9 maggio alle 21 si terrà invece un laboratorio di riuso a cura di Delphine Robertou di AtereCo Riciclo Creativo, mentre giovedì 16 maggio alle 21 verrà proposto un altro laboratorio di Riuso Creativo a cura de “L’angolo della Giargiatula”. Nei laboratori del 9 e del 16 maggio si potranno apprendere le tecniche e le modalità iper dare una seconda vita a oggetti definiti “di scarto”: l’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al 3351050506 o inviando una mail a elena.gallarato@cooperica.it . Venerdì 17 maggio alle 21,30, presso l’Ala del mercato di piazza Cavour, si terrà il concerto dei “Riciclato Circo Musicale” una band marchigiana che progetta, realizza e suona strumenti musicali creati riciclando oggetti di scarto. Sempre in piazza Cavour, presso la tettoia, il 7, 9, 14 e 16 maggio dalle 17 alle 19 tutti i saluzzesi potranno consegnare gli oggetti che non usano più. Gli addetti presenti selezioneranno gli oggetti e consegneranno al cittadino un “Reuse Ticket” che potrà essere utilizzato nell’evento del 19 maggio per prendere un altro oggetto.

L’evento finale della Settimana del Riuso saluzzese si terrà domenica 19 maggio dalle 9 alle 18 presso il giardino di via Santa Chiara, nel centro storico saluzzese, nell’ambito della manifestazione “Svuota la Cantina”. Verranno messi in mostra tutti gli oggetti raccolti durante la Settimana e i cittadini in possesso del “Reuse Ticket” potranno scegliere l’oggetto più gradito. Durante la giornata ci sarà anche un’estrazione a premi tra tutti coloro che avranno utilizzato il Reuse ticket per prendere un oggetto in cambio.

“In.Te.Se. Innovazione Territorio e Servizi per una gestione sostenibile dei rifiuti”, è un progetto transfrontaliero finanziato nell’ambito Programma di Cooperazione transfrontaliera Francia – Italia INTERREG V (Alcotra) 2014/2020, che vede come capofila il Consorzio SEA (consorzio che conta 54 comuni del territorio saluzzese-saviglianese-fossanese) e coinvolti anche il COABSER (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) e la Cooperativa ERICA di Alba, e i partner transalpini della Communauté de Communes du Guillestrois et de l’Escartons du Queyras (CCGQ), la Communauté de Communes du Pays des Ecrins (CCPE) e SMITOMGA, sindacato misto intercomunale di trattamento dei rifiuti urbani del Guillestrois, del Queyras e dell'Argentiérois.