Limone Piemonte, il candidato sindaco Domenico Clerico: "Se eletti, rinunceremo alle indennità di carica"

Grande successo per gli incontri della lista “Un paese per tutti - Limone Piemonte” a sostegno della candidatura a sindaco di Domenico Clerico.

Nell'incontro con le attività produttive è stato annunciata la rinuncia alle indennità di carica: “Un comune amico vuol dire tante cose. Essere dalla parte del cittadino sempre, mai in contrapposizione. Vuol dire cercare l’accordo su tutto: la parola esproprio non fa parte del nostro vocabolario. In attesa di mettere in atto questi propositi, vi comunichiamo un altro risultato certo: nel caso in cui saremo eletti, metteremo a disposizione di Limone circa 20.000 euro all’anno rinunciando alle indennità di carica. In un momento in cui, i soldi sono pochi, prima di dover dire che siamo senza, ci sentiamo in obbligo, di compiere questo doveroso passo”.

I candidati consiglieri: Agostino Bianchi, Michele Blangero, Francesca Capaldo, Antonio Cerbo, Giacomo Dalmasso, Carlotta Gaddo, Mattia Giordanengo, Thomas Giraudo, Cristina Maccario e Franco Picconi.

Andiamo a conoscere alcuni di loro.



Agostino Banchi, imprenditore nel settore dell'informatica: “Sono genovese di nascita, limonese di adozione. Anche se il termine adozione è improprio, perchè io ho scelto di diventare vostro concittadino. Ho scelto di diventare Limonese perché Limone è un posto unico al mondo. Sono un imprenditore nel settore dell’informatica, giro l’Italia e l’Europa per lavoro ma solo quando arrivo qui, mi sento davvero a casa.

E proprio perché amo Limone ho deciso di candidarmi. Quando si ama qualcosa, bisogna lottare per difenderla, curarla e impreziosirla. Amore è rispetto, cura, condivisione.

Quello che vorrei donare a Limone sono la mia esperienza e le mie competenze.

La mia visione per il presente ed il futuro di Limone è ben rappresentata dal simbolo della nostra lista ovvero un paese ‘connesso’. Dove connessione è anche sinonimo di infrastrutture che ad oggi mancano quasi del tutto e che vorrei contribuire a creare. Perché Limone non deve rappresentare solo una meta turistica, ma deve essere un “luogo in cui scegliere di vivere” come ho fatto io e poter continuare a lavorare. Per questo motivo ho già raccolto alcune manifestazioni di interesse da parte di aziende e professionisti che sono pronti ad investire su Limone per creare nuove opportunità lavorative. Limone ha tantissime potenzialità, se mi darete l’opportunità lavorerò per concretizzarle”.



Giacomo Dalmasso, maestro di sci: “Vivo qui a Limone da quando sono nato, lavoro con la Scuola Sci Limone, dove mi occupo principalmente della Squadra Agonistica. Mi candido perché penso che sia il momento giusto per mettermi a completa disposizione del mio paese, partecipando attivamente a quella che può essere una notevole crescita da tutti i punti di vista per Limone.

Grazie al mio lavoro, frequento tutti gli inverni località turistiche simili a quelle del nostro paese, alcune sono considerate le “perle “ dell’arco alpino e sono invidiate da tutti.

Quando ritorno a casa però, mi accorgo che non siamo lontani da tutto questo!

Limone ha delle potenzialità enormi per crescere sfruttando maggiormente quello che è il suo Paese e tutto quello che lo circonda .

Dobbiamo, tutti insieme volerlo... e remare nella stessa direzione per farlo !

Io metto a disposizione le mie idee ed il mio tempo, spero che tutti voi facciate lo stesso, riponendo in noi la vostra fiducia. Un paese per tutti!”



Francesca Capaldo: “Sono nata a Fossano, ma Limone è la mia casa. Un rifugio nel quale sono cresciuta, che mi accoglie e da inizio anno sede dell’attività per cui lavoro.

L’appartenenza ad un territorio si definisce soprattutto nell’interazione che si ha con esso.

Limone Piemonte rappresenta un luogo dalle altissime potenzialità turistiche e ha bisogno di essere riconosciuto dai giusti mercati che sappiano investire su un patrimonio naturale che funziona, sa migliorarsi e ha voglia di relazionarsi con un’ospitalità e una ristorazione all’altezza, settori su cui ho creato la mia professione a tempo pieno e a livello nazionale e internazionale.

Un paese, dunque, accessibile a tutti e valorizzato non solo turisticamente, ma anche nella sua quotidianità, perché sono convinta che il benessere di un luogo si percepisca da ciò che esso respira ogni giorno e perché credo sia il modo più funzionale e riconoscente di guardare il nostro comune”.



I prossimi appuntamenti: venerdì 10 maggio alle 21 l'incontro alla Pro Loco di Limonetto con i residenti di Limonetto e 1400; giovedì 23 maggio alle 21 presentazione finale al teatro Alla Confraternita.