Il ballo del piccolo Ahmed commuove il web: torna a camminare grazie a un medico di Ceva (VIDEO)

"L'Afghanistan è nella situazione di sempre, un passo avanti e uno indietro. Ci sono persone che riescono a migliorare le proprie condizioni, diverse scuole sono state riaperte, strade ricostruite. Ma in parecchie zone del paese la guerra non accenna a finire, le vittime delle mine anti-uomo sono ancora numerose (civili soprattutto) e molta gente si ammala di malattie che potrebbero essere facilmente prevenute. Resta moltissimo da fare. Io spero di restare ancora a lungo e contribuire in qualche modo" .

Suscita un certo effetto rileggerle oggi, in questa prima metà di 2019; non soltanto per il grido di speranza in esse contenuto, ma anche e (soprattutto) per il non cambiamento, per la non evoluzione che esse testimoniano. Nulla è mutato da allora, nulla è migliorato da allora. Il Paese è martoriato dai conflitti, soggiogato dal terrore, ancorato (suo malgrado) a un presente che non si rassegna a divenire passato.