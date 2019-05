A Cuneo il municipio si tinge di rosa in attesa dell'arrivo del Giro d' Italia

E' partita oggi la 102^ edizione del Giro d'Italia, una delle competizioni di ciclismo più attese a livello mondiale. Come l'anno scorso e come è stato nell'incredibile edizione 99 del 2016 - che incoronò Vincenzo Nibali proprio nelle tre tappe cuneesi - anche nel 2019 la corsa in rosa vedrà la nostra provincia protagonista.

Il 23 maggio sarà Cuneo-Pinerolo che per gli appassionati delle due ruote si tratta di una tappa storica che ha visto in passato incoronare il grande Fausto Coppi. Un percorso leggermente differente rispetto alla storica tappa del "campionissimo" che vede 146 km di percorso che per la grande maggioranza passerà in provincia di Cuneo. Tappa corta ma intensa con il doppio passaggio in cima al Muro di via dei Principi di Acaja (pendenze fino al 20%) e la scalata di Montoso, primo GPM di prima categoria incontrato al Giro 2019.



La corsa partirà da Piazza Galimberti per poi attraversare Busca, percorrere la colletta di Rossana, scendere a Saluzzo e con un passaggio in valle Po. Da qui la carovana andrà a Pinerolo passando per Barge per poi ritornare in provincia di Cuneo con un gran premio della montagna in Valle Infernotto a Montoso nei pressi degli impianti sciistici di Rucas Ski, una nuova discesa a Bagnolo Piemonte per poi giungere all'arrivo nuovamente a Pinerolo.

Mancano poco meno di due settimane all'arrivo della carovana rosa in provincia di Cuneo. Ma già c'è aria di "Giro". Per l'occasione il municipio del capoluogo si tinge di "rosa".

E sono moltissimi gli eventi che organizzerà il comune di Cuneo: dopo l'inaugurazione della mostra "9h 19’ 55” dedicata a Fausto Coppi nell'anno del centennale dalla sua nascita dello scorso 8 maggio, domani 12 maggio si terrà la Randonnée rosa e cicloturistica "Aspettando il Giro", per passare il 19 maggio alla manifestazione cicloturistica educativa di Fiab Biciingiro "Bimbici" giunta alla 20^ edizione.

Si arriva poi al 21 maggio alle 17,30 con Paolo Viberti che racconterà la sua ultima creazione letteraria al Baladin di Cuneo "Coppi l'ultimo mistero". Mentre alle 21 "Teniamo le distanze... perché siamo sulla stessa strada" una serata per riflettere insieme sul rapporto bicicletta e sicurezza stradale al Cinema Monviso.

Per poi arrivare alla vigilia del 22 maggio con il "Girino d'Italia": i bambini da 0 a 6 anni di Cuneo percorreranno il centro cittadino con passeggini, tricicli, spingi-spingi e biciclette insieme a Paola e la accompagneranno nel primo tratto della tappa Cuneo-Pinerolo per diffondere i valori del rispetto del ciclista e dell’utenza debole della strada in generale. Alle 8,30 da piazza Galimberti il via la dodicesima tappa del secondo "Giro di Paola". Per poi passare a "ruote, pedali e fantasia" animazione, teatro e giochi di strada per famiglie, bambini e ragazzi a cura della Compagnia del Melarancio e l’Albero del Macramè in piazza Virginio.



Sempre nel giorno della vigilia e sempre in piazza Virginio si terrà la prioezione del film "Wonderful Losers: a different world". Film che racconta le storie dei gregari generosi della bicicletta che in realtà sconfitti non sono.

Piazza Virginio



Il 22 e il 23 maggio, giorno della tappa, si terrà un evento con le vetrine con aperitivo in rosa e piatto in rosa organizzato da WECuneo, Conitours e Confcommercio.

22-23 MAGGIO



Ma gli eventi continuano anche dopo la tappa con il 9 giugno l'esposizione dei mezzi storici della tappa Cuneo-Pinerolo, a 70 anni dalla tappa eroica di Fausto Coppi.



Per concludere con il 10 giugno con la rievocazione della tappa Cuneo-Pinerolo del 1949 organizzata da Nova Unione Velocipedistica Italiana A.s.d.