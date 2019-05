La biblioteca di Costigliole Saluzzo aderisce a "Nati per leggere"

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia. Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di “Nati per Leggere”, il progetto che dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni e che si è sempre maggiormente sviluppato grazie all'alleanza tra bibliotecari e pediatri, attraverso il coinvolgimento di rappresentanze di categoria quali l'Associazione Culturale Pediatri – l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.



La biblioteca di Costigliole Saluzzo aderisce anche quest’anno al progetto proponendo, in forte sinergia con la locale scuola dlel’infanzia, alcune attività di lettura a voce alta per favorire un positivo approccio dei più piccoli all’ascolto. “Nati per leggere” invita le biblioteche aderenti al progetto a donare ad ogni bambino appena nato un piccolo volume che vuole essere un primo approccio verso la lettura, ovviamente mediato attraverso l’intervento diretto dei familiari.



Grazie al’instancabile azione di coordinamento del team del Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano che segue con grande passione il progetto, al prezioso e fondamentale contributo della Compagnia di San Paolo a partire da sabato 18 maggio potranno essere ritirati, presso i locali della biblioteca civica “Matteo Blengino” sita in Via Vittorio Veneto 103 - Palazzo Sarriod de La Tour, i libri dono destinati ai bambini nati nell’anno 2018 e residenti in Costigliole Saluzzo. Sempre nell’ambito di questa iniziativa venerdì 24 maggio alle ore 14,30 sempre presso i locali della biblioteca costigliolese, Elisa Dani sarà la protagonista di una lettura a voce alta nell’ambito della rassegna “Letture a spasso”.



Anche questa iniziativa è rivolta a tutti i bambini in età tra gli zero e i cinque anni ma non si disdegna la partecipazione di nonni, fratelli/sorelle maggiori, papà, mamme o chiunque desideri divertirsi e perdersi nel mondo della lettura. L’adesione al progetto ha fatto si, inoltre, che la biblioteca di Costigliole, nel tempo, abbia incrementato il proprio patrimonio librario rivolto proprio alla fascia di bambini in età prescolare con l’acquisizione di una buona dotazione di testi sempre scelti con attenzione dai coordinatori del Sistema Bibliotecario di riferimento che da sempre promuovono l’iniziativa.