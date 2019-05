Oggi e domani Fossano dà il benvenuto ad Expoflora con espositori provenienti da tutto il Piemonte e Liguria

La città di Fossano dà il benvenuto alla stagione primaverile con una coinvolgente iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura. La manifestazione propone una ricca mostra mercato ortoflorovivaistica allestita presso il parco cittadino e lungo viale Alpi. Gli espositori, provenienti da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori un vero sfoggio di colori e profumi.



Attorno si snoderanno i mercati dell’agricoltura e dei prodotti locali. Domenica 12 maggio, in via Roma, una grande mostra mercato curata da Campagna Amica e dalla condotta locale di Slow Food animerà il centro storico, occasione ghiotta per l'acquisto di prodotti di qualità a prezzi sostenibili. La mattina della domenica, al Foro Boario, Mercatino dei Piccoli Animali. Sabato sera, a partire dalle ore 20, torna OpeNight: musica, laboratori, sport, performance artistiche e bancarelle in via Roma e viale Alpi.

Il programma 2019 di Expoflora Fossano



Sabato 11 maggio

- Dalle ore 9.00 alle 23.00, Esposizione ortoflorovivaistica nel parco cittadino e lungo viale Alpi, un'area dedicata agli artigiani delle piante officinali con laboratori per bambini e adulti.

- Alle ore 11.30 inaugurazione con Aperi-Flora.

- Dalle ore 20.00, OpeNight: musica, laboratori, sport, performance artistiche e bancarelle in via Roma e lungo viale Alpi.

- In piazza Castello, raduno di auto d'epoca e auto elettriche E-Mobility.



Domenica 12 maggio

- Dalle ore 9.00 alle 19.00, in via Roma, mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica e Slow Food Fossano.

- Lungo viale Alpi e nel parco cittadino, continua l'Esposizione ortoflorovivaistica con area dedicata agli artigiani delle piante officinali e laboratori per bambini e adulti.

- Show cooking di pesto al mortaio con l'andorese Simone Peirano e pranzo tipico Expoflora a cura della Pro Loco di Fossano.

- In piazza Castello, raduno di auto d'epoca e auto elettriche E-Mobility.



Expoflora è anche una buona occasione per approfondire la storia della città di Fossano. Sabato e domenica sono in programma visite guidate in Castello, mentre il sabato e la domenica pomeriggio sono previste le visite al Museo Diocesano, in occasione della mostra San Giovenale - Vita e Leggende. Infine, la domenica pomeriggio, apre ai visitatori la Chiesa della SS. Trinità.



L'edizione 2019 di Expoflora si terrà in contemporanea con il Premio Castello degli Acaja, dedicato a storia, arte, stile e nobiltà dell’auto, occasione unica per gli appassionati di veicoli storici. Sempre sabato e domenica, in piazza Castello, appuntamento con le auto elettriche di E-Mobility.