Elezioni 2019: a tu per tu con Dario Tallone, candidato sindaco a Fossano

Dario Tallone, candidato a sindaco per la città di Fossano, è espressione di sei liste: tre liste civiche di cui una composta da soli under 25 e tre liste partitiche di centro destra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Parliamo di urbanistica. È avviato il percorso di pedonalizzazione del centro cittadino, molto combattuto. Come intende procedere? Ritiene opportuno ritornare sui passi dell’amministrazione Sordella e ripristinare il traffico in via Cavour e via Garibaldi o sia opportuno mantenere l’asse pedonale già avviato? Intende proseguire con la pedonalizzazione di via Roma?

La chiusura permanente di Via Roma va valutata e condivisa con i cittadini e con le associazioni di Categoria. Via Roma costituisce oltretutto uno dei principali assi viari di attraversamento della città. Chiuderla anche solo parzialmente comporta un considerevole aumento del carico ambientale sulle vie limitrofe spesso a senso unico con relativo aggravio di inquinamento, traffico, rumore e tempi di attraversamento. Inoltre, in un contesto di prolungata recessione economica, la pedonalizzazione di Via Roma non deve costituire un ulteriore peso per il tessuto commerciale presente. Credo che in merito debba essere fatta una attenta analisi costi e benefici. Il progetto Agorà ha comportato la chiusura permanente di via Cavour, via Garibaldi e piazza XXVII Marzo e al momento non ha ancora manifestato i suoi effetti positivi ma ha causato un decremento del volume d’affari delle attività commerciali e la chiusura o lo spostamento di alcune di esse. Nei prossimi mesi si potrà vedere se la pedonalizzazione di queste vie funziona nel suo insieme, solo in parte oppure è elemento di criticità. Avendo un riscontro concreto si potrà capire se e dove intervenire. Qualora intendesse mantenere l’asse pedonale o eventualmente proseguire con la pedonalizzazione

Come intende vivacizzare l’area pedonale per sostenere le attività commerciali?

Il rischio effettivo con la pedonalizzazione è quello di creare zone morte con tutto quanto ne consegue. La questione deve essere affrontata con un tavolo di lavoro che veda coinvolte le associazioni di categoria per definire quali iniziative si possono attivare per vivacizzare queste aree e quindi attirare un passaggio maggiore di persone in strade che, anche se centralissime, sembrano oggi poco vissute dai cittadini.

Fossano è una città dove lo sport è molto sviluppato. Come intende far contribuire alla crescita del settore sportivo cittadino? Che interventi ritiene utili a un uso efficace ed efficiente dell’impiantistica sportiva?

Sosterrò le società e le associazioni sportive che fanno come propria missione la promozione dello sport, quelle che lavorano con i bambini, con gli adolescenti e con le persone socialmente più fragili e a rischio di emarginazione. Promuoverò azioni che valorizzino il talento agonistico dei giovani fossanesi, darò sostegno a progetti che incentivano l’attività sportiva nelle scuole e nella fascia di popolazione della terza età, in sinergia con le società sportive di eccellenza di Fossano. Lavorerò per incrementare gli eventi sportivi, la nostra città potrà essere una meta interessante per il turismo sportivo, con il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive. In merito all’impiantistica sportiva sono emerse alcune necessità di intervento immediato. Procederò da subito sulle situazioni più critiche e a lungo segnalate e nel contempo farò una ricognizione puntuale degli spazi dedicati alla pratica sportiva, per individuare problematiche, verificare le condizioni degli impianti, e per lavorare su progetti concreti di recupero e valorizzazione, anche attraverso l’accesso a fonti di finanziamenti e contributi esterni.