Guido Tealdi interviene su sanità e salute: "Le scelte regionali determineranno il livello dei servizi per tutto il territorio monregalese e cebano"

Guido Tealdi, candidato a consigliere regionale nella lista della Lega all'interno della coalizione di centro-destra che sostiene Alberto Cirio presidente, ha espresso il suo personale punto di vista su "sanità e salute, due temi di primaria importanza per tutti noi: la competenza della Regione in materia è determinante e dalle scelte che verranno fatte nei prossimi anni dipenderà il livello dei servizi per tutto il territorio monregalese e cebano, che negli ultimi anni si sono sentiti 'dimenticati' dalle politiche portate avanti da Torino.

Il livello di salute della popolazione di una comunità è uno dei principali indici della qualità della vita dei suoi cittadini: il ruolo giocato dalla sanità pubblica è fondamentale. Cosa si aspettano i cittadini dal servizio sanitario? Agli utenti poco importa sapere di ASL e di ASO, quante sono, chi sarà il prossimo direttore generale e dove saranno ubicati gli uffici amministrativi. Ma se proviamo a chiedere ad un qualunque uomo della strada cosa si attende dal sistema sanitario, esso risponderà che vuole la certezza della qualità e della professionalità del servizio, che vuole meno code e ridotte liste di attesa, che non vuole essere sballottato da un medico ad un altro o da un dipartimento all'altro senza risposte, che non è più disposto ad aspettare per inserire il proprio anziano in una casa di riposo convenzionata, che vuole un rapporto umano e massima attenzione perché la cosa cui tiene di più, la sua salute, va tutelata!

La politica può rispondere a questi bisogni innanzitutto superando i pregiudizi e i campanilismi. È infatti dimostrato che i cittadini non cercano l'ospedale sotto casa, ma un presidio sanitario che eroghi servizi di eccellenza per i quali piuttosto sono anche disposti a spostarsi. Con questo spirito è necessario considerare gli ospedali di Mondovì e Ceva come due porte di ingresso dello stesso presidio evitando sovrapposizioni. Mondovì per i malati acuti, Ceva per quelli cronici. In particolare, a Ceva il già ottimo reparto di riabilitazione andrebbe potenziato e inseriti posti di lungodegenza per diventare un polo riabilitativo di eccellenza per tutta la provincia. A Mondovì si continua a registrare la cronica carenza di personale a tutti i livelli. Non si può continuare a 'spremere' il personale medico e sottoporlo a turni estenuanti. Così come permane l'assenza di alcuni servizi sanitari specialistici che un ospedale sede di Dea, classificato come 'cardine', dovrebbe disporre. Diverso è parlare dei servizi sanitari territoriali, largamente insufficienti in particolare per le zone montane in cui continua il grave fenomeno dello spopolamento.