Da Busca a Torino, il candidato sindaco Eros Pessina continua a parlare di Busca

Ieri sera al Teatro Civico la presentazione del programma di Busca nel cuore ha ricevuto un successo oltre ogni aspettativa, con più di cento persone in platea. Emozione e semplicità. Magnifica imperfezione di una squadra che partendo dal basso si presenta in una lista civica che vuol rappresentare il popolo contro l'élite che nei decenni governa la città.



Una serata di emozione in cui il candidato sindaco Eros Pessina ha, in un lungo e passionale intervento di più di un'ora a braccio, spiegato "chi ce l'ha fatto fare" e le parti principali del programma.



Un programma ambizioso. Un programma sociale dove Busca sarà una Famiglia e nessuno sarà lasciato indietro. Un programma sulla sicurezza, un cavallo di battaglia che già abbiamo cavalcato negli ultimi 6 mesi. Un programma culturale che rispecchia la mia passione di scrittore e cantautore, impegnato nel sociale, e sarò quest’anno nel Comitato d'onore e membro della Giuria del prestigioso Premio I Murazzi a Torino insieme all'assessore Regionale alla Cultura.



Ed anche a Busca Pessina intende portare un Premio Letterario e Cinematografico? Sì. Sogno una città senza muri, senza divisioni tra popolo e élite. Una città di tutti e per tutti, dove nessuno sarà lasciato indietro. È normale che dopo decenni e decenni che le cose vengano viste ed affrontate dagli stessi occhi si pone un problema di ricambio politico. Noi oggi non scendiamo in pista per fare opposizione ma siamo fiduciosi di avere con noi la maggioranza dei buschesi. Abbiamo preparato un'alternativa forte e concreta. Una lista civica che ha l'obiettivo di abbattere i muri costruiti negli anni tra la realtà buschese. La città deve tornare ad esser di tutti e per tutti.



Avete anche annunciato la proposta concreta di un vicesindaco donna. Proprio per un’alternativa forte e nuova abbiamo deciso che la vicesindaco e Assessore al Bilancio sarà una donna, Daniela Isaia, candidata con noi, buschese da più di 20 anni e collaboratrice di studio consulenza fiscale. Per dare un segnale forte concretezza e novità a chi da decenni ricopre sempre le stesse cariche amministrative nella città, n primo o secondo piano. La nostra locomotiva è lanciata. Come segno evidente per portare i sogni del popolo buschese oltre l’orizzonte del 26 maggio.



La vostra è una lista civica. La nostra è una lista civica, rappresentante la società civile ed il mondo del volontariato a 360 gradi com’è giusto in una realtà locale. Ma in questi mesi ha avuto l’appoggio particolare da quello che un tempo era il Popolo della Libertà. Ed ecco che ci sono vicinissimi la Lega con il segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio, che ci ha sempre accompagnati ed anche ieri sera era con noi sul palco. E poi sul palco sono saliti i candidati alla Regione Matteo Gagliasso e al Parlamento Europeo Marco Racca della Lega, il candidato alla Regione di Fratelli d’Italia Roberto Russo. Ci sono vicini gli amici di Rinascimento Europeo (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia) insieme ad altri candidati all’Europarlamento piemontesi. Non siamo soli ma soprattutto come lista civica siamo aperti a tutti e abbiamo al nostro interno molte componenti che rappresentano idee diverse e costruttive, la società civile ed il mondo del volontariato e della solidarietà. Vogliamo portare avanti le istanze di tutti. Per creare una nuova Busca: aperta, vivibile, inserita nel panorama turistico e culturale internazionale.

Ieri, come state facendo nelle frazioni e continuerete a fare nelle prossime settimane, avete lanciato il programma e si son presentati i candidati consiglieri. Sì, hanno parlato dal palco anche la candidata che sarà la nostra vicesindaco e tutti i candidati consiglieri. Tutti hanno spiegato in modo semplice ed umile, a tratti emozionati perché non solo politicanti e tutti alla loro prima esperienza, ciò che intendono fare per rendere Busca bellissima e guidati dalla passione che hanno in comune.



Domani domenica 12 maggio pomeriggio Eros Pessina sarà atteso dai lettori e dal critico letterario Sandro Gros Pietro al Salone del Libro di Torino per autografare alcune sue opere. Al padiglione 3 stand N70 dalle ore 15 alle ore 16.