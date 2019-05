Cristiano Ferilli, pugliese venticinquenne, laureato in ortottica e diplomato ottico è da sempre appassionato di tutto ciò che riguarda vista e occhiali

Cristiano, classe 1993, nasce e cresce a Giuliano di Lecce, paesino di circa 400 anime, mi dice sconsolato. Frequenta il Liceo ma dopo qualche anno non soddisfacente, si iscrive a Lecce ad una scuola di ottica, dove si diploma. Mi racconta che appena diciottenne, in uno di quei tanti pomeriggi passati a passeggiare a Lecce, si imbatte in uno show room di oggetti e mobili di design, alcuni di questi realizzati in un materiale nuovo e naturale che colpisce la sua attenzione e la sua fantasia. Ma è in seguito ad una visita al Mido (la più grande fiera internazionale dedicato al settore mondiale dell' eyewear ndr.) che si rende conto che per emergere fra un'offerta di design così vasta gli serve un'idea unica e originale.



Anni dopo, in seguito alla laurea in ortottica, Cristiano si ricorda di quel materiale innovativo, il Sikalindi, che aveva visto per caso in una vetrina. Il Sikalindi è una fibra naturale di fico d'india impiallacciata su legno di betulla, questo materiale lo affascina a tal punto da sceglierlo per realizzare la sua linea di occhiali.