Bra, Annalisa Genta lancia la sfida del centrodestra unito: “Coraggio! Si cambia” (FOTO)

“Coraggio! Si cambia”. Questo, il motto di Annalisa Genta, candidato sindaco di Bra del centrodestra unito, che ha presentato ufficialmente il programma nella serata di sabato 11 maggio in un affollatissimo Movicentro.

Con lei sono state applaudite tutte le forze politiche e civiche che sono salite sul palco con un obiettivo comune riassunto facilmente: mettere al primo posto Bra ed i suoi cittadini, per migliorare la qualità della vita. Un programma chiaro che mira a scelte fattibili, basate su parole d’ordine che sono trasparenza e concretezza, unici motori del cambiamento. Lo sanno bene Massimo Somaglia capogruppo consiliare per Forza Italia, Federico Gregorio per la Lega, Sebastiano Luca per Fratelli d’Italia, Roberto Cagnazzo per Lista Annalisa Genta Sindaco, Roberto Marengo per Progetto 2019 e Beppe Rosciano di Uniti per Bra, portavoce delle rispettive formazioni, composte da persone contraddistinte da alti valori etici, morali e per le doti e capacità professionali. A scaldare la corsa elettorale per la conquista della città della Zizzola è stato il braidese Roberto Russo, in corsa per le Elezioni Regionali del Piemonte con Fratelli d’Italia e con una ricca esperienza politica nel bagaglio: “Un colpo d’occhio eccezionale di pubblico per un evento che richiama al coinvolgimento in una battaglia importante che affronteremo con il candidato giusto, capace di coniugare l’aspetto della novità con un’esperienza importante riflessa in un programma vero e concreto per il bene di tutti”.

Al suo fianco c’era Gianna Gancia, candidata alle elezioni europee con la Lega, che ha portato il suo saluto ed è stata molto applaudita dalla platea. Presenti nelle prime file anche i Senatori Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Marco Perosino (Forza Italia), che hanno letto in chiave positiva l’abbondante partecipazione all’appuntamento, e poi Alberto Cirio (Forza Italia), in corsa per la presidenza della Regione con il centrodestra.

Tutti hanno ribadito la necessità di cambiare rotta, attraverso un programma concreto, come quello della Genta, che ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di cambiamento. Così Alberto Cirio: “Il 26 maggio avremo una grande opportunità che è quella di far ripartire il nostro Piemonte che si trova in una situazione difficile. Siamo chiamati ad uscire dal Torinocentrismo, la mentalità di quelle persone che pensano che il Piemonte finisca a Moncalieri o Carmagnola. Non possiamo accettare che la provincia di Cuneo sia la prima provincia del Piemonte per tasse pagate e l’ultima provincia per contributi ricevuti, abbiamo perso servizi importanti. Non si tratta di un problema di partiti, è un problema di persone. Sono 40 anni che non abbiamo un presidente cuneese della Regione, là dove si decidono le sorti ed il futuro del Piemonte. Cambiando le persone si creeranno modalità diverse di lavoro e si faranno squadre reali. La sfida è quella di far vedere che le squadre vere vincono. Se vinciamo il 26 maggio a Bra ed in Piemonte, non vince Annalisa o Alberto, vince una squadra di persone oneste, leali che hanno tanta buona volontà e tanta energia da mettere al servizio per la terra che amano”.

In sala consiglieri regionali e comunali del centrodestra, con il dottor Camillo Scimone, già sindaco di Bra negli anni dal 2004 al 2009 dopo aver battuto Bruna Sibille (centrosinistra) per 274 voti, a salutare e ringraziare tanti amici e, quindi, a fare un discorso di buon auspicio: “Se allora abbiamo vinto è perché abbiamo fatto squadra. Sono felice di vedere che ci sono tanti giovani che hanno deciso di impegnarsi per il territorio e la città, perché ci sono tante cose da fare”. Da segnalare anche la presenza di esponenti della società civile e politici di varie estrazioni, particolarmente interessati ai lavori, che si sono conclusi con un ricco buffet, accompagnato da musiche e balli. Annalisa Genta ha, quindi, illustrato i punti principali del programma: sicurezza, ambiente, salute, lavoro e trasparenza. Ha toccato i nodi più sentiti dai braidesi, a partire dalla raccolta rifiuti, fino alle politiche giovanili, passando dalla tutela per gli anziani. Ha sottolineato la necessità di aumentare la crescita del territorio, dietro una maggiore politica d’impresa e di valorizzazione del patrimonio turistico. E poi lo studio della viabilità, che va di pari passo con le infrastrutture viarie per le quali è stato annunciato il massimo dell’impegno. Arredo urbano con bagni pubblici degni di una città che va per i trentamila abitanti. Nel programma anche la rete delle piste ciclabili, strutture sportive, snellimento di pratiche burocratiche, la cura degli animali. Ma non finisce qui.

Annalisa Genta ha parlato anche di sé e dei temi più caldi. Gli aggettivi che ti descrivono meglio? “Entusiasta e coraggiosa”. Quale città immagini? “Allegra, piena di opportunità di svago, divertimento e lavoro, con un’economia florida e con tanti turisti”. Come migliorare la città in tre mosse? “Dobbiamo migliorare la viabilità, far fronte alle emergenze che sono sorte ultimatamente, come la gestione dei rifiuti. Dobbiamo fare più manifestazioni, fiere, incentivare le aziende a restare sul nostro territorio ed insediarsi nella nostra città”. La prima azione da sindaco? “Andrò sicuramente a vedere com’è questo appalto sulla gestione dei rifiuti e poi interverrò con delle misure sulla viabilità”. Ci puoi dire, invece, una cosa che sicuramente non faresti mai nei cinque anni del tuo governo? “Non farò mai questa scuola che hanno previsto di costruire vicino al Movicentro”.

Perché i cittadini dovrebbero votare per te? “Perché sono una persona che si impegna, che capisce i propri limiti e cerca la collaborazione di persone competenti per risolvere le problematiche”. E tra i primi assi nella manica c’è la vicinanza del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che farà tappa a Bra nel pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, per assicurare al centrodestra la città della Zizzola. La sfida è lanciata. (Silvia Gullino)