Gianfranco Marengo (Verzuolo Per Tutti): "Le società sportive vanno sostenute in modo programmato, attento e rispettoso"

“Mens sana in corpore sano”.



La pratica sportiva è sempre di più fattore centrale per il benessere psico- fisico delle persone di ogni età, ma per i giovani gioca anche un ruolo fondamentale nel processo educativo. L’amministrazione comunale deve perciò favorirne la pratica e la crescita.

Concordiamo quindi con il sindaco uscente quando dice che “lo sport è una risorsa importante”, ma i fatti dimostrano che queste sue parole non hanno trovato, nei cinque anni passati, un’applicazione effettiva.



Dal 2014 è stata smontata e mai ricostruita la palestra di arrampicata nel cortile delle scuole medie, è stata realizzata ed immediatamente abbandonata la “pista d’atletica”, un sentiero attorno al campo in erba sintetica che ad oggi è impraticabile, a causa dell’erba alta e della mancata manutenzione del fondo.



La gestione del campo da calcio in sintetico è stata affidata ad una società esterna con aumenti significativi dei prezzi, costringendo molti bambini ad andare a giocare nei paesi vicini (Manta, Saluzzo, Venasca…). Peggiorata anche la cura degli impianti, con danni che dovranno essere riparati a spese dei cittadini.



La palestra di Via XXV Aprile, in gestione al Tennistavolo A4 Verzuolo, perderà gran parte delle sue entrate con la costruzione della nuova palestra sulla collina di via IV Novembre, con gravi ripercussioni sull’attività della società e le stesse casse comunali.



Anche “Sport in piazza”, manifestazione sempre molto partecipata e coinvolgente, è stata ridimensionata e cancellata per due anni.



“Verzuolo per Tutti” crede fortemente nella valenza educativa dello sport: quella delle associazioni sportive è e deve essere una realtà fondamentale nella crescita dei giovani e per il benessere degli adulti. Per questo le società sportive vanno sostenute in modo programmato, attento e rispettoso, valorizzando le strutture e adeguandole in modo che rispondano alle esigenze e ai tempi che cambiano.



Il valore educativo del loro lavoro è troppo importante per il presente e il futuro della nostra comunità.



GIANFRANCO MARENGO - VERZUOLO PER TUTTI