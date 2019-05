Oltre 8000 persone sabato, alla Cittadella degli Alpini a Milano allestita anche dalla Brigata Alpina Taurinense

Nella giornata di ieri, dalle ore nove, sono circa ottomila le persone che ogni ora entrano con entusiasmo alla Cittadella che ha chiuso alle 18.00 a seguito del forte temporale che si è abbattuto su Milano. Dai più grandi ai più piccoli, simpatizzanti e curiosi, militari in servizio e in congedo dell'ANA, qui a Milano anche per la sfilata di domani, hanno letteralmente abbracciato i nostri alpini curiosando in tutti gli stand e salendo su ogni mezzo disponibile: dalla motoslitta alpina, alla macchina movimento terra, al veicolo tattico multiruolo dell'Esercito Italiano al radar impiegato per il controllo del territorio.

La Cittadella è stata allestita per la parte militare dal personale della Brigata Alpina Taurinense che, comandata dal Generale Davide Scalabrin, ha potuto esporre sul campo le sue capacità: "qui sono presenti i nostri mezzi specialistici come la terna ruotata, mini escavatore e minipala cingolata in dotazione al Genio che, unitamente alla Protezione Civile, concorre al soccorso delle persone colpite da calamità e all'apertura di itinerari alternativi, come recentemente accaduto a Portofino. Ci sono le squadre di soccorso alpino militare, assetto pregiato che effettua soccorsi in alta quota per il recupero dei feriti con l'ausilio degli elicotteri dell'Aviazione dell'Esercito. Particolare è anche la presenza del personale preposto al disinnesco degli ordigni bellici ritrovati sul territorio nazionale, nonché quelli del nucleo antincendio boschivo del battaglione Vicenza di L'Aquila, che è disponibile in breve tempo ad operare laddove necessario. Questa, in breve, è la nostra capacità di poter operare a fianco degli alpini della Protezione Civile che - come accaduto anche nelle recenti esercitazioni, come Vardirex 2018 - dimostrano che insieme si può operare più efficacemente".