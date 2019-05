Carta Conto N26: Caratteristiche, Servizi e Costi

Il conto N26 viene emesso dall’istituto bancario con sede in Germania e prevede l’emissione di una carta conto che non è quindi una semplice prepagata. N26 è una banca diffusa in 17 Paesi in Europa e un mercato attivo in tutto il mondo, con un pacchetto clienti in continua espansione.

Caratteristiche della carta conto N26



La carta N26 è una carta conto Mastercard di tipo multifunzione con IBAN che associa le caratteristiche di un tipico conto corrente con IBAN e di una carta prepagata. Un sistema versatile che permette quindi di effettuare diversi tipi di operazioni come bonifici, ricariche, pagamenti e ovviamente spese attraverso i POS, prelievi da ATM, accredito di pensione e stipendio e prelievi in tutto il mondo in tutte le valute esistenti. La carta permette inoltre la possibilità di sottoscrivere finanziamenti e pagamenti dilazionati o di usufruire della domiciliazione delle utenze.



Vi sono a disposizione tre tipi di carte, quella basic dotata delle funzionalità descritte senza canone e con una commissione dell’1.7% sui prelievi all’estero. La stessa è anche disponibile in versione Business, adatta a professionisti e freelance con un cashback dello 0.1%. Vi sono poi altre due varianti più complete, la carta Black con canone mensile, prelievi gratuiti in tutte le valute, assicurazione in caso di furto per smartphone, viaggi, noleggio auto. La carta Metal invece ha sempre un costo mensile e offre molte convenzioni e assistenza dedicata, oltre che l’assicurazione della precedente. Queste carte avanzate necessitano di una sottoscrizione annuale.



Come aprire la Carta Conto N26: effettuare la richiesta



Aprire una Carta Conto N26 è molto facile e veloce, è necessario andare sul sito, indicare un indirizzo di posta elettronica e il paese di residenza. Una volta avviata la procedura viene iniziata la conversazione con il personale della banca, parte poi la videochiamata per confermare l’identità e quindi la visione dei documenti richiesti. Per farne richiesta è opportuno avere carta di identità o passaporto. Completata la procedura che richiede pochi minuti è possibile selezionare il conto desiderato. La stessa verrà inviata al domicilio indicato. Una volta aperto il conto viene associata la carta e viene riferito l’IBAN corrispondente da indicare per effettuare e ricevere bonifici.



Servizi N26: le peculiarità della Carta Conto



La carta di credito prepagata è Mastercard ed è per questo accettata in tutto il mondo. È dotata di sistema Contactless e per questo è possibile pagare piccole cifre fino a 25 euro senza inserire il PIN. La stessa è inoltre dotata di MoneyBeam con cui è possibile scambiare cifre anche piccole con i propri contatti. Grazie a TransferWise è possibile inviare bonifici internazionali. Sono anche attivi Apple Pay e Google Pay. I servizi disponibili per la sicurezza prevedono un PIN personalizzato e un sistema di impronte digitali. Facile acquistare Bitcoin e criptovalute o categorizzare le proprie spese. I bonifici effettuati ad un altro conto dello stesso circuito hanno un limite di 1000 con MoneyBean e di 100 euro verso altri istituti. Il limite giornaliero è di 50mila euro. Per i prelievi giornalieri da sportello il limite è di 2500 euro al giorno, i pagamenti quotidiani hanno un limite di 5000 euro al giorno e mensile di 20000 mila euro.



Carta Conto N26: costi e spese



La carta N26 è ritenuta dagli utenti una delle più convenienti presenti sul mercato in quanto è gratuita nella sua forma standard e prevede 5 prelievi mensili inclusi (i restanti al costo di 2 euro). La carta Business è totalmente gratuita, la N26 Black ha un costo mensile di 9.90 euro con 5 prelievi gratuiti e depositi gratuiti. La carta Metal ha un costo di 14.90 euro al mese con 5 prelievi e depositi gratuiti. L’emissione della carta, a prescindere dal modello, è gratuita. Il canone varia solo per i servizi offerti che comprendono comunque coperture assicurative con Allianz Global Assistance.



Nel complesso la Carta Conto N26 è molto utile e per questo così apprezzata. I suoi benefici peculiari sono: carta Mastercard inclusa, conto gestibile totalmente da App anche per coloro che hanno poca dimestichezza con i sistemi elettronici, notifiche push per gli acquisti, sistemi di pagamento avanzati e personalizzabili.