Balocco replica a Toninelli sull'Asti-Cuneo: "Basta! Il nostro territorio non merita questa presa in giro"

Penosa replica del Ministro Toninelli sull'Asti-Cuneo.

In evidente imbarazzo per il nulla di fatto di ieri al CIPE scrive un comunicato pieno di falsità e cose senza senso per mistificare la realtà.

1) il risparmio di 200 milioni è solo nella sua testa e frutto di calcoli che non stanno né in cielo né in terra (e che sono smentibili in qualunque momento).

2) la soluzione del tracciato esterno è del precedente governo e non sua.

3) l'unica cosa che ha certificato il CIPE è la mancanza di un qualunque pronunciamento della Commissione Europea e del parere di ART, senza i quali non si va da nessuna parte

4) l'avvio delle procedure espropriative non significa un bel nulla.

5) Nulla è stato detto sulle opere complementari richieste formalmente dal tavolo convocato in Regione con Comuni e Province



BASTA!!! Il nostro territorio non merita questa presa in giro. Un anno è stato perso. Non c'è un solo passo avanti rispetto alla passerella elettorale di Conte e Toninelli di 2 mesi fa.