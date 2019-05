Dalle infrastrutture alla sanità, finalmente un governo che "rompe le attese". Il plauso di Anna Mantini al viceministro Rixi

Rompere le attese. Non uno slogan ma la realtà dei fatti.

"La conferma di come il Governo dimostri la propria presenza in provincia di Cuneo non per questioni di passerella elettorale ma per tradurre le parole in fatti. E in cantieri - commenta Anna Mantini, candidata alle elezioni regionali per la lista della Lega alle Regionali del 26 maggio - Il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Edoardo Rixi, nella scorsa settimana in visita a Fossano e nella Granda, aveva annunciato una svolta importante per i lavori pubblici della nostra provincia a partire dal Tenda bis, e la firma ufficiale con la nuova impresa appaltatrice, avvenuta proprio questo giovedì, è la riprova del fatto che il cambiamento è in atto, pur nel quadro delle complessità e difficoltà che abbiamo ereditato e di cui dovremo farci carico anche con il nuovo Governo regionale del Piemonte. Ringrazio il viceministro Rixi, con il quale il rapporto di collaborazione sarà fondamentale e strategico per... rompere l'attesa". Attesa che deve venir meno in tutti i settori, dai cantieri alla sanità alla burocrazia, "dove famiglie e imprese hanno già dovuto aspettare troppo, malgrado le molte e troppe tasse pagate".