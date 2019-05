Viabilità tra Piemonte e Liguria: affidati i lavori del 'Tenda Bis' ma intanto per viaggiare si spende tanto e si ottiene poco in cambio

Ed ora auguriamoci che l’affidamento alla ditta ‘Edilmaco’ per la costruzione del ‘Tenda Bis’ sia l’ultimo. Ovviamente nel senso che non ci siano più stop ai lavori per problemi di qualsiasi genere e che la viabilità tra Piemonte e Liguria diventi un po’ meno caotica di quella attuale.

Parliamo ovviamente di Statale 20 del Colle di Tenda, ormai da anni diventata un vero e proprio ‘percorso di guerra’ per chi si sposta tra le due regioni per lavoro, svago o altro e soprattutto per i due grossi lavori ad Airole e sul colle vero e proprio, che allungano il viaggio di almeno un’ora, se non si arriva al momento giusto, ovvero quando il semaforo è verde. Ma alla Statale 20 aggiungiamo anche l’autostrada, visto che per raggiungere il cuneese in molti sono costretti ad utilizzarla dall’estremo ponente, attraverso Savona e la Val Bormida.