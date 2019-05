Prevenzione protagonista al "Weekend della salute": a Canale torna la due giorni di visite e misurazioni gratuite

Dopo il successo dello scorso anno "Weekend della salute" torna con una seconda edizione e un'offerta di servizi gratuiti ancora più ampia e qualificata, grazie alla collaborazione del Rotary, delle farmacie e dei centri medici attivi sul territorio.



L'evento dedicato alla prevenzione si svolgerà nella centrale piazza Italia. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti si terranno presso i locali adiacenti la piazza: l'Ente Fiera, il Municipio, la Confraternita di San Giovanni.



Sarà possibile effettuare le prenotazioni direttamente in piazza Italia, le stesse verranno gestite in base all'ordine di arrivo dai volontari che effettueranno anche servizio di segreteria per indirizzare le persone in base alle analisi e alle visite mediche scelte. Ad esclusione dello "Screening arteriopatie periferiche arti inferiori", che sarà esclusivamente prenotabile presso la Farmacia Benessere di Canale. Quest'anno il programma sarà poi arricchito dall'intervento serale del primo "concerto rosa".



"Visto l'ottimo successo dello scorso anno abbiamo capito di essere sulla giusta direzione. Dunque lo riproponiamo in questo weekend in chiave di prevenzione, contando che diventi una tradizione per la comunità di Canale – spiega il sindaco Enrico Faccenda –. È l'occasione giusta per ringraziare tutti i volontari, i medici, le farmacie, il Rotary, i centri medici che lavorano sul territorio e in questo weekend della salute".





IL PROGRAMMA



Sabato 18 maggio in piazza Italia

Dalle 8.30 alle 12.30 "Analisi gratuita della glicemia", a cura del gruppo Farmacie Benessere di Canale.



Dalle 9 alle 12.30 appuntamento con lo "Screening arteriopatie periferiche arti inferiori", a cura del dott. Alessandro Ronaldo e dott. Fausto Perletto. Attività sul territorio promossa dalla Commissione Sanità del Rotary Club Canale in collaborazione con l'associazione Titoccotoccati. Prenotabile esclusivamente presso il gruppo Farmacie Benessere di Canale.



Dalle 15.30 alle 18.30 "Alimentazione: prevenzione e terapia dell'obesità e del sovrappeso - La misurazione della circonferenza vita in combinazione con il BMI", dott. Matteo Manuelli, medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione del Centro medico "San Giovanni" di Canale.



"Prevenzione dell'ipertensione arteriosa: impara a conoscere la tua pressione arteriosa", col dott. Gian Luca Aruga, medico chirurgo e medico di Medicina Generale del Centro medico San Giovanni di Canale.



"Merenda Rosa: sensibilizzazione su temi oncologici e presentazione prossime attività", a cura del Centro di ascolto Roero Rosa.



Presso la Confraternita di San Giovanni in piazza Italia:

Alle 18.30 conferenza stampa "Breve excursus su arteriopatie periferiche arti inferiori e metodiche oggi a disposizione per la loro diagnosi e la cura", dott. Claudio Novali, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Attività sul territorio promosso dalla Commissione Sanità del Rotary Club Canale Roero.



Alle 21 il Centro di Ascolto Roero Rosa promuove il "1° Concerto Rosa" con la partecipazione del coro Incanto dell'associazione "Impegnati per chi si impegna". L'ingresso è a offerta libera. I fondi raccolti saranno devoluti a un'associazione del territorio.





Domenica 19 maggio, in piazza Italia

Dalle 8.30 alle 12.30 "Prevenzione della Maculopatia oculare con il macular pigment screener, uno strumento professionale in esclusiva per te" a cura del gruppo Farmacie Benessere Canale



Dalle 9 alle 12 "Esperienze optometriche di coordinazione visuo-motoria dedicate ai bambini" con le dottoresse Linda Taliano e Roberta Almondo della Farmacia Galenica di Canale.