“Maggio in Musica”: proseguono i concerti e le esercitazioni aperte del “Gandino” di Bra

Proseguono i concerti tematici organizzati dal civico istituto “Gandino” di Bra a conclusione del ciclo annuale delle lezioni della sede di via Parpera. Prossimi appuntamenti del “Maggio in Musica 2019” sono martedì 21 maggio, con le esibizioni di canto moderno “Dreamers”, e la sera successiva, 22 maggio, con l’esibizione “Rock Band – Black Music”, entrambe alle 21 all’Auditorium CrB di via Sarti.



Durante il concerto “Dreamers” di martedì 21 le docenti Chiara Rosso, Erika Santoru e Giulia Cavallera si esibiranno in brani di artisti nazionali e internazionali, insieme agli allievi delle classi di canto moderno e con la collaborazione dei docenti Dario Littera (Chitarra), Andrea Stefenell (pianoforte, tastiera), Marco Castellano (basso elettrico), Carlo Gaia (batteria).



Nel concerto “Rock Band – Black Music” di mercoledì 22 i docenti Marco Castellano (basso elettrico) e Carlo Gaia (batteria) si esibiranno in brani di Amy Winehouse, Pink, Elisa, Nina Simone, Etta James, insieme agli allievi delle Rock band e dei laboratori di musica d’insieme.



Seguiranno nelle prossime settimane il tradizionale concerto “Best of” del 2 giugno in piazza Caduti per la Libertà in occasione della Festa della Repubblica e il “Petit Concert” con il coro di voci bianche del 4 giugno all’Auditorium Arpino, tutti alle ore 21.



Intanto, prendono proseguono le esercitazioni di classe pomeridiane aperte al pubblico, occasione per ascoltare i progressi e il talento artistico frutto dell’impegno di allievi e docenti. Questo il calendario degli appuntamenti, tutti con inizio alle 18.30 nell’Aula magna del civico istituto “Gandino”, in via Parpera 16: 28 maggio – classi dei professori Ermolaeva, Marchisio A. e P., Murru; 30 maggio – classi dei professori Giacobbe, Fantino, Castellano; 31 maggio – classi dei professori Testa, Concas, Panicciari e Stefenell; 4 giugno – classi delle professoresse Cavallera e Santoru.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.



Il calendario degli eventi del “Maggio in Musica 2019” è pubblicato sul sito del Civico Istituto Musicale “A.Gandino” di Bra www.istitutomusicalegandino.it. Maggiori informazioni contattando l’Istituto civico musicale “Adolfo Gandino” al numero 0172.1806939 o via mail, all’indirizzo istitutocivicomusicale@gmail.com.