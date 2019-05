Guido Tealdi (Lega): "Un piano strategico per le infrastrutture della nostra provincia"

Da troppi anni siamo dimenticati dai governi Torino-centrici della Sinistra, ma nonostante ciò rimaniamo un motore dell'economia piemontese. Però non possiamo continuare a dare più di quanto riceviamo: abbiamo bisogno di tornare a contare e ne abbiamo questa volta la possibilità concreta, con un presidente cuneese. Per rimanere in tema, abbiamo perso fin troppo treni in questi 5 anni di immobilismo della Giunta Chiamparino.

Le opere prioritarie? Prima di tutto, occorre vigilare per assicurare un immediato avvio dei lavori di completamento della Asti-Cuneo, su cui l'attuale Governo ha già preso precisi impegni per rimediare alle lungaggini del passato. Allo stesso modo è necessario impegnarsi affinché i lavori del tunnel di Tenda procedano speditamente. Parallelamente, dovremo realizzare un piano strategico delle infrastrutture regionali, che ormai manca dal 2002, attraverso il quale ridare competitività alla nostra provincia. Occorrerà quindi un forte lavoro di squadra con ANAS per dare risposte per quelle grandi opere che i cuneesi attendono da troppo tempo: il completamento della tangenziale di Mondovì, il ripristino di quella di Fossano, senza dimenticare l'odissea della variante di Demonte, solo per citarne alcune.

Grandi opere, ma non solo: nel programma della nostra coalizione abbiamo parlato di mettere in atto un vero e proprio 'Piano Marshall' per le strade piemontesi, che da tempo richiedono importanti interventi di manutenzione. Avere una rete viaria in condizioni decorose è il primo passo per assicurare più alti livelli di sicurezza per i cittadini.