La Pizzeria Bounty di Sanfront attende il Giro d’Italia con la propria “pizza rosa”

L’onda rosa del Giro d’Italia sta, piano piano, avvolgendo tutta la Valle Po, solleticando la fantasia di quegli esercizi pubblici solitamente attenti a tutto ciò che accade sul territorio loro intorno.

Tra di essi c’è la Pizzeria Bounty di Via Paesana 22, a Sanfront, nell’immediata periferia “in uscita” dal paese per chi sale verso Paesana, che il 23 maggio rimarrà aperta anche nell’ora di pranzo per servire aperitivi e la “Pizza Rosa”, che Marco – il pizzaiolo-proprietario – sta definendo proprio in queste ore.

A pochi metri dal Bounty transiterà la carovana della 12ma tappa del Giro d’Italia, la Cuneo-Pinerolo, verosimilmente tra le 14.28 (42 chilometri di media) e le 14.36 (38 chilometri di media): quale miglior occasione, dunque, per un aperitivo, poi per una squisita “Pizza Rosa” annaffiata dalle migliori birre artigianali ed infine per applaudire i campioni ed i loro gregari delle due ruote?

Nel frattempo, com’è ormai consuetudine da queste parti, la Pizzeria Bounty si prepare a servire due nuove pizze dagli impasti davvero sfiziosi: al radicchio rosso ed agli asparagi.

Il radicchio rosso è un ortaggio che ha proprietà analgesiche, cura l’insonnia ed ha buone proprietà benefiche per la salute, in particolar modo depurative, favorisce la digestione ed il buon funzionamento dell’intestino, è fonte di sostanze fitochimiche nutraceutiche per la salute intestinale, stimola la produzione di bile e contribuisce a mantenere il fegato sano ed efficiente, trattiene gli zuccheri presenti nel sangue ed è quindi consigliato ai soggetti affetti da diabete di tipo 2. A questo proposito bisogna anche sottolineare che questa insalata contiene insulina, un composto che aiuta l’organismo a gestire e regolare i livelli di zucchero nel sangue, aumenta la sensibilità all’insulina nelle persone con il diabete e stimola le cellule del pancreas a secernere più insulina. Il calcio ed il ferro presenti nel radicchio rosso sono in grado di favorire il metabolismo delle ossa rendendole più forti. Questa verdura è anche una buona fonte di vitamina K, un minerale utile per la formazione e la densità delle ossa, previene le malattie cardiovascolari, ha un’attività antiossidante. Il suo consumo regolare permette all’organismo di contrastare l’effetto dei radicali liberi. Secondo alcuni studi introdurre il radicchio nella propria dieta ha effetti benefici nella prevenzione di alcuni tumori (in particolare quello al colon), rallenta l’invecchiamento cellulare ed è anche un potente antiossidante che favorisce la guarigione delle ferite e che potenzia il sistema immunitario.

Gli asparagi, da parte loro, sono diuretici e depurativi (un toccasana per i reni), riducono il rischio di calcoli renali. Da sempre sono utilizzati nella medicina popolare come antinfiammatorio per la milza e drenante per i polmoni inoltre, il rapporto potassio/azoto e asparagine, li rende degli ottimi spazzini capaci di ripulire nello stesso momento intestino, fegato, reni, polmoni e pelle. Prevengono il diabete di tipo 2 in quanto, alcune sostanze contenute in questo ortaggio, sono in grado di favorire la produzione di insulina, abbassando i livelli di glucosio nel sangue. Sono antiossidanti e benefici per la pelle, utili a contrastare i segni dell'invecchiamento e a combattere gli effetti dannosi dei radicali liberi, abbassano la pressione e prevengono le malattie cardiocircolatorie, garantiscono il buon funzionamento dei muscoli, compreso il cuore prevenendo anche le malattie cardiovascolari. Aiutano il sistema nervoso e combattono la tristezza, aiutano la circolazione, aiutano il nostro organismo a liberarsi da sostanze dannose e potenzialmente cancerogene. Per questo gli asparagi sono un alimento ottimo per prevenire anche altre forme di tumore, in particolare: tumore alle ossa, al seno, ai polmoni e alla laringe. Hanno effetti lassativi per stomaco e intestino, facilitano la digestione e proteggono la flora batterica intestinale, oltre ad essere anche degli antinfiammatori naturali. Ultimo, ma da non sottovalutare, gli asparagi sono ottimi per perdere peso, aiutano a eliminare il gonfiore inoltre contengono poche calorie (20 calorie per 100 grammi di prodotto), sono quindi indicati per chi segue una dieta ipocalorica. Sono utili in gravidanza: contengono una buona percentuale di acido folico, elemento indispensabile per prevenire malformazioni del feto. L'acido folico è importante anche per la prevenzione dell'ovaio policistico.

Come dire: appagare il palato con una buona pizza e far del bene al proprio corpo: al Bounty!

Info e prenotazioni: 342.0815295.