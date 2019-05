La Società Corale Città di Cuneo porta sul palco della provincia la sua esperienza nei Baltici

Domenica 26 maggio, alle ore 21.00, si terrà un concerto nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Cuneo che vedrà sul placo la Società Corale Città di Cuneo, che è onorata di poter accogliere la raccolta fondi in favore della “Casa per migranti Mgeni” in ricordo della volontaria cuneese Silvia Maffi.

La Società Corale Città di Cuneo partecipa a Plainscapes, un progetto di studio che i porta in Estonia, Lettonia e Lituania, mossi dal desiderio di indagare una cultura nella quale la musica ed il canto corale hanno rappresentato un’arma infaticabile di rivendicazione politica e sociale. Quella che viene proposta in questo programma è una carrellata tra stili, influenze, personalità assai diverse: tutti compositori viventi, da noi assai poco conosciuti, ma osannati nei paesi dell’area baltica e non solo, alla stregua delle più grandi Rock Star internazionali, perché non c’è famiglia che non metta al centro delle proprie passioni il canto corale.