Cosa fare e dove andare in questa piovosa domenica di maggio

Ecco alcuni degli eventi programmati per oggi, domenica 19 maggio; qualche manifestazione prevista per questo fine settimana è stata annullata per cattivo tempo.

Fiere, mercatini, sagre e manifestazioni varie

Si conclude oggi a Cuneo lo Shakabum Day, il festival di arte di strada, un'ondata di attività artistiche che invaderà il centro della città, spaziando dall'arte circense alla pittura e alla musica, con l'esibizione di artisti affermati a livello nazionale e internazionale. Clown e giocolieri si esibiranno in via Roma e in piazza Boves oggi a partire dalle 15 fino alle 20 accompagnati da intrattenimenti musicali. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in Piazza Seminario con lo stesso programma.

Per maggiori informazioni scrivere a associazionegeghebaba@gmail.com o visitare la pagina Facebook “Shakabum Day”.

Oggi a Savigliano, nelle vie e nelle piazze del centro dalle 9.00 alle 19.00, ci sarà Quintessenza, selezionato mercato ad aree tematiche dove i professionisti del settore espongono i prodotti di matrice naturale e biologica a beneficio del pubblico: dalle creme di bellezza, alle tisane purificanti passando per monili artigianali di design e ai nutrimenti biologici. Quintessenza è erbe, fiori e spezie che possiedono applicazioni in infiniti settori, con espositori specializzati e di alto livello suddivisi in aeree tematiche che inonderanno la città con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di qualità. Sono tanti gli appuntamenti a corollario della manifestazione: mostre, conferenze, visite guidate, laboratori per bambini, street food, birre artigianali.

Info: tel. 0172.712536, commerciale@entemanifestazioni.com

www.entemanifestazioni.com/quintessenza

A Ceva si conclude oggi “LaPrima, Colori e Sapori di Primavera”, mostra regionale del vivaismo e dei prodotti tipici abbinata al Festival dello Street Food delle Regioni ed il Panino con la Frittata De.Co. di Ceva.

Oggi dalle ore 8.00 alle 19.00 nel Centro storico ci sarà la mostra mercato delle erbe officinali, spezie, fiori, miele, formaggi, vivaismo e prodotti primaverili e dalle 9.00 alle 19.00 sotto l’ala del Municipio l’esposizione “Le erbe e i funghi primaverili” a cura del Gruppo Micologico Cebano. Dalle ore 12.00 alle 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele II ci sarà il Festival dello Street food. Nella giornata concerti delle bande musicali, canti e balli.

Anche oggi sarà presente il padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori.

Info: tel. 0174.704620; 0174.721623 e www.comune.ceva.cn.it

A Tarantasca c'è la Sagra del Coniglio - Festa di Primavera 2019.

Si parte alle ore 10 con il saluto delle autorità. A seguire alle 12.30 Pranzo a base di carne di coniglio con ricco menù a cura del ristorante Il Picchio Rosso a 24 euro, in alternativa Street food.

Per tutto il giorno esposizione mostra mercato delle razze cunicole locali.

Durante tutta la giornata saranno presenti: la Fattoria Didattica Tortalla Raffaele, e le aziende aderenti a Campagna Amica con i loro prodotti, il mercato locale con bancarelle lungo le vie del paese, esposizione degli antichi mestieri di Brossasco.

Nel pomeriggio: Balli occitani con i “Raskas” a ingresso libero; spettacolo di magia con il “mago Budinì”; sculture di legno a colpi di motosega di Matteo Giordano; giri in carrozza per i più piccoli con Adamo; esibizione dei Border Collie “Luna” e “Stella”; esibizione di Boogie Woogie e Rock and Roll acrobatico con il gruppo “Rock Stars Pinerolo”.

La sera alle ore 20 Grande cena a base di carne di coniglio a 24 euro. Si chiude con la serata danzante con l’orchestra Paolo, Alberto e la band... canta Vanessa.

Per informazioni 0171.719101 335.6469184 380.3234390

Oggi partirà da Torino Porta Nuova alle 8.55 il Treno Storico in Valle Tanaro con Locomotrice Diesel e le Centoporte, con fermate a Torino Lingotto, Savigliano, Mondovì, Ceva, Ormea e rientro a Torino alle 20.10; alle 10.16 arrivo alla stazione di Ceva e alle 10.26 circa partenza lungo la linea ferroviaria storica “Ceva – Ormea” in Valle Tanaro che, con una tratta di 35,708 km, collega la stazione di Ceva (388m.) con quella di Ormea (716m.) e con altre sette stazioni intermedie (Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, Eca-Nasagò). Arrivo ad Ormea alle 11.20 e ritorno a Ceva per le 13.10 con tempo libero per visitare la “Festa di Primavera” e il centro storico. Alle 18.22 partenza del Treno storico da Ceva in direzione Torino, con fermate a Mondovì, Savigliano, Torino Lingotto.

Info: www.piemontevic.com/viaggi-treno-storico-valle-tanaro-19-maggio-2019.html

In tema di piante spontanee commestibili, ad Ormea anche oggi verranno proposti presso rifugi e ristoranti, “I menù delle erbe” con piatti a base di erbe e dei prodotti della tradizione. Ristoranti e rifugi si sono organizzati per far gustare ed assaporare la tradizione di questo territorio unico che proprio durante tutto il mese di maggio offre scenari naturali e fioriture di erbe spontanee di estrema bellezza, in un ambiente montano ed alpino. Suggerita la prenotazione.

Info: tel. +39 0174 392 157, mail e web: turismoalpiliguri@gmail.com - www.alpiliguri.com

Stasera ad Alba ci sarà “Cantautori d'Italia”, festival che ospita cantautori italiani emergenti che hanno avuto importanti esperienze nel mondo della musica. L’evento si svolgerà nella Chiesa di San Giuseppe in via Vernazza 6 alle 20.30 con ingresso libero. ​

Dilene Ferraz voce e Sergio Fabian alla chitarra proporranno musiche che riflettono la ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile.

Info: +39.334.7867028 www.cantautoriditalia.com info@cantautoriditalia.it



Sempre ad Alba, oggi si concluderà il festival primaverile organizzato dall’Unione Musicale presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba. Sul palco dell’Auditorium della Fondazione, alle ore 16.30, una formazione italiana, il Trio Kanon, formatosi nel 2012 dall’amicizia di tre musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la musica da camera.

Musiche di Dvořàk, Boulanger, Ravel. Poltrone numerate, euro 20 in vendita online su www.unionemusicale.it e presso la biglietteria di Unione Musicale; ingressi, euro 12 (riduzioni per i giovani fino a 21 anni) in vendita il giorno del concerto presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero dalle ore 16.

BIGLIETTERIA: Unione Musicale, piazza Castello 29 – 101023 Torino tel. 011 566 98 11 - info@unionemusicale.it Info e programma: www.unionemusicale.it





Oggi a Verduno si concluderà l'evento Local Wild Food Challenge con il mercatino dei produttori, stand che servono cibo, vino, birra e wild cocktails, musica e soprattutto il cuore dell’evento: la presentazione, l’assaggio e la premiazione dei piatti che entreranno uno ad uno tutti i piatti, rigorosamente anonimi. A giudicarli una giuria composta da personaggi di spicco del mondo del cibo che ascolteranno e assaggeranno meticolosamente ogni creazione.

Il tutto si concluderà con la premiazione dei vincitori e grandi festeggiamenti. +39.338.1178617 www.localwildfoodchallengeverduno.com info@localwildfoodchallengeverduno.com





A Rocca Cigliè oggi ci sarà LangArte, manifestazione per promuovere i prodotti tipici, locali e tradizioni di Langa. Dalle ore 10.00 stand enogastronomici e bancarelle con creazioni artistiche e rappresentazione di antichi mestieri. Piazza Regina Elena e il centro storico ospiteranno le auto storiche Fiat 500. Alle ore 11, inaugurazione ufficiale della sagra cui farà seguito il pranzo presso la Sala Polivalente (prenotazioni al n. 0174.785219). Durante la giornata potrà essere visitata la cappella dell’Assunta contenente affreschi del XV° secolo.

Alle 16 in piazza Regina Elena, esibizione del Gruppo “J’Amis d’la Madlana” composto da 14 persone con le fisarmoniche, che intratterranno il pubblico con canti popolari.

Per i bambini sarà offerta la Curniela con Nutella a cura dell’associazione “Amici del Forno”.

La festa sarà l’occasione per conoscere le bellezze del territorio, la cultura e l’arte di questo piccolo borgo di Langa. Info e prenotazioni tel. 0174. 785219 – 348 0037794 e pagina Facebook Proloco Rocca Cigliè.





A Sommariva Perno continua la 65^ edizione della Sagra della Fragola con appuntamenti enogastronomici, sportivi, musica e balli, visite guidate.

Oggi, salvo annullamento per maltempo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, lungo il viale, ci sarà la tradizionale fiera dei prodotti tipici dell’enogastronomia, tradizione e cultura locale. La giornata sarà ricca di eventi: tornei a squadre, mercato delle fragole, mostre, visite guidate ai monumenti storici di Sommariva Perno, la grande sfilata della “Fragola Regina” con la banda musicale, sbandieratori, musici e figuranti storici e majorettes e, in serata, la commedia dialettale. Info: +39.0172.46021 www.prolocosommarivaperno.it

A Genola questo fine settimana è prevista la 46° Sagra delle Quaquare, dolce tipico del paese, prodotto in occasione della ricorrenza di San Marziano, il Santo Patrono. L’antica usanza di preparare nel periodo della festa Patronale il goloso biscotto a forma di coleottero continua ancora oggi nei giorni nostri. Nel periodo della Sagra incontri, animazione e appuntamenti gastronomici.

Oggi la giornata inizierà con il raduno di auto storiche con sfilata nel circondario e, a seguire, pranzo Gusta Genola presso il Palaquaquara con speciale menu "made in Genola", solo ingredienti locali e a chilometro zero (Info: tel. +39 339 386 2382). Dalle ore 19.00 Apericena presso il PalaQuaquara e a seguire Grande Fiesta Latina. Info: Tel. +39 0172 60160; www.visitfossano.it





Castelli aperti, luoghi storici e iniziative culturali

Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019, oggi sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco, il Castello di Sanfrè, il Filatoio di Caraglio, il Roccolo di Busca e Villa Tornaforte a Cuneo.

Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it





Torna questa domenica l’appuntamento con la Giornata Nazionale ADSI, che ogni anno permette per un giorno di accedere gratuitamente centinaia di dimore storiche private diffuse in tutta Italia tra cui castelli, palazzi, ville, casali e giardini. In Piemonte si potranno visitare gratuitamente oltre 30 dimore storiche in tutta la regione tra cui tre nel Cuneese: la Casaforte Gondolo del Villasco a Peveragno, il Castello di Sanfrè e la Tenuta Berroni a Racconigi.

Info: www.adsi.it/piemonte-2019/?reg=adsi-piemonte





Anche oggi c’è la possibilità di effettuare la salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte. Ad attendere i visitatori in cima, se le condizioni meteo lo permetteranno, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Le visite hanno la durata 2 ore (salita alla cupola) e 1 ora (percorso breve).

Per la salita alla cupola è necessario essere maggiori di 14 anni. Info e prenotazioni: tel. +39 331 8490 075 – +39 0174330976 - booking@kalata.it – www.kalata.it





A Bra si conclude il 20° Salone del Libro per Ragazzi dedicato all’editoria under 16 e al tema del viaggio, nel centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di largo Resistenza. Durante la settimana del Salone del libro per ragazzi sono visitabili le mostre “Graficamente” dell’Istituto professionale “Velso Mucci” al Centro polifunzionale, dalle 9 alle 20; “L’Erbario di Elide” (a cura degli alunni del liceo “Giolitti-Gandino”) e la permanente dei quadri di Romano Reviglio a Palazzo Mathis (aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18). Sono aperti anche, con ingresso gratuito, i musei civici: il “Craveri” di Storia Naturale, Palazzo Traversa (archeologia, storia e arte) e il Museo del giocattolo. Anche oggi, dalle 9 alle 19 si potrà salire sul trenino per un giro turistico nelle strade del centro. Per conoscere tutte le iniziative di questa domenica consultare il sito www.comune.bra.cn.it

Info: Città di Bra – Ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni

Tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it





Iniziative solidali

A Canale torna "Weekend della salute", la due giorni di visite specialistiche e misurazioni gratuite. Appuntamento anche per oggi, domenica 19 maggio, anche in caso di maltempo.

L'evento dedicato alla prevenzione si svolgerà nella centrale piazza Italia.

In caso di maltempo tutti gli appuntamenti si terranno presso i locali adiacenti la piazza: l'Ente Fiera, il Municipio, la Confraternita di San Giovanni.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni direttamente in piazza Italia, le stesse verranno gestite in base all'ordine di arrivo dai volontari che effettueranno anche servizio di segreteria per indirizzare le persone in base alle analisi e alle visite mediche scelte.

Oggi, in piazza Italia, prevenzione della Maculopatia oculare con il macular pigment screener ed esperienze optometriche di coordinazione visuo-motoria dedicate ai bambini. In serata a Canale è in programma anche Luci – Suoni e Fiamme, grandioso spettacolo pirotecnico del “Volo della Colomba”, in ossequio all’antica tradizione canalese. Seguirà rinfresco offerto dal Borgo Centro-S. Bernardino. Info: www.canaleonline.it





La ProLoco di Robilante, in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), presenta “Robilante in rosa”, la 2^ edizione della camminata/corsa ludico -motoria, tutta al femminile, finalizzata alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori. Ritrovo alle ore 9.30 di oggi presso piazza della Resistenza di Robilante e partenza alle ore 10.30 con un percorso di circa 6 km.

L’iscrizione costa 10 € con ricco pacco gara, a seguire possibilità di pasta party (gradita la prenotazione). Possibilità di iscrizioni la mattina della corsa, in loco.

Iscrizioni: "Il Centro" 017178198 / "Lilt Cuneo" 0171697057 / Tabaccheria Robilante.

Info: pagina Facebook Proloco Robilante.





Oggi, domenica 19 maggio, la città di Fossano sarà interessata da un’operazione di messa in sicurezza di un ordigno bellico ritrovato entro il perimetro della Caserma Della Chiesa: questo ha imposto l’annullamento di alcuni eventi programmati per il fine settimana. Per oggi Fossano in bici, 36° edizione della pedalata non competitiva di 20 km a scopo benefico. Il percorso, accessibile a qualsiasi modello di bicicletta, si snoderà su strade, asfaltate e non, del concentrico e della periferia fossanese. Il ricavato della vendita dei pettorali sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro - delegazione di Fossano. Ad ogni partecipante verrà consegnata una ricca confezione di prodotti offerti dall'industria dolciaria Balocco. Il ritrovo è stato posticipato per le ore 14.30 in piazza Castello; al termine della pedalata sarà presente un servizio ristoro.

In caso di pioggia gli organizzatori procederanno comunque alla consegna dei pacchi gara sotto il porticato del castello degli Acaja, in ogni caso ritirabili anche in un secondo tempo.

Aggiornamenti sulla giornata di domenica possono essere reperiti sul sito del Comune di Fossano www.comune.fossano.cn.it