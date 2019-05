Il 7 e 8 giugno al via "Deegito", il primo Turin Digital Festival

È così che si presenta Deegito - la più grande manifestazione torinese dedicata all’innovazione digitale - che a giugno porterà sul palco i migliori professionisti e giovani di talento. Manca sempre meno al primo Turin Digital Festival e i riflettori sono tutti puntati sui relatori e i super ospiti che il 7 e 8 giugno calcheranno il palco digitale più importante di Torino - quello del Centro Congressi “Torino Incontra” - per parlare di innovazione e trasformazione digitale. Un cast d’eccezione, quello della primissima edizione di Deegito, che sembra soddisfare appieno le aspettative di chi sperava in un evento formativo di alto livello.

Massimiliano Gennari, Consulente di Web Marketing e mente creativa di Deegito, non può che dichiararsi soddisfatto nell’esser riuscito a costruire - mattone dopo mattone - un festival di qualità capace di parlare con un linguaggio universale ai professionisti del marketing, imprenditori, startup ma anche a studenti, blogger e appassionati. “Ho voluto, fin da subito, creare un’offerta formativa che puntasse alla qualità, piuttosto che alla quantità. Ogni partecipante avrà a disposizione un buon equilibrio tra gli argomenti inerenti il digitale, così da “portarsi a casa” un ottimo bagaglio”.

Un programma ricco di appuntamenti da non perdere, in cui saranno oltre 40 i temi affrontati e a diversi livelli, per soddisfare la curiosità di tutti. Si parlerà di personal branding con Alessandro Mazzù (Consulente di Web Marketing) che svelerà come elaborare strategie online e offline per promuovere sé stessi; ma anche di content online e neuromarketing insieme a Giuliano Trenti (Neuromarketing Specialist) al fine di determinare le forme di comunicazione più efficaci a influire sui processi che orientano le azioni degli utenti online. Con Enrico Marchetto (Social Media Strategist) si approderà invece nel mondo dei social, per scoprire come analizzare e costruire un “percorso di vendita” attraverso Facebook; Marco Micheli (SEM Specialist) farà un passo indietro per spiegare come intercettare le intenzioni di ricerca degli utenti attraverso una strategia integrata tra ADS e SEO, mentre Francesco Belgrano (Consulente SEO e Web Analytics) condurrà un inedito viaggio alla scoperta del lato più tecnico della SEO. Dalla ricerca globale a quella locale, con Silvia Signoretti (Esperta di Franchising e Local Business) che svelerà strategie, tecniche e strumenti più efficaci per fare business con i clienti “più vicini”

A Deegito si parlerà anche di Startup e nuove realtà emergenti con Joe Di Siena (Ninja Marketer) che promette di svelare come lanciare un nuovo prodotto o servizio a costo zero; dal canto suo Fabrizio Schievenin (Account e Sales Manager) darà alla platea preziosi suggerimenti su come incrementare le vendite e il fatturato su Amazon; mentre Gaia Provvedi (Connection Manager) rivelerà come adottare un approccio strategico nella gestione di un e- commerce. Si parlerà anche di posizionamento strategico in mercati non propriamente “tradizionali” insieme a Carlotta Silvestrini (Senior Rebranding Consultant) che a Deegito esplorerà le nuove caratteristiche dei mercati digitali. Saranno tantissimi i settori indagati, come quello del Food - oggi tra i topic trend - con Nicoletta Polliott o (Esperta di Food e Restaurant Marketing) che darà alcune dritte ai ristoratori su come far decollare il proprio business, o quello dello Sport con Andrea Annunziata (Sport Advisor) e Flavia Chiarelli (Sport Marketing Manager) che porteranno alla luce casi di successo e di insuccesso nella promozione dell’immagine online di atleti e sportivi; o ancora quello del Turismo con Marco Volpe(Consulente di Digital Marketing) che rifletterà sui dati e la loro analisi nella vendita di una destinazione turistica. Troveranno spazio a Deegito anche i giovanissimi di talento che si sono già ritagliati un posto importante nel mondo digitale, come Alessandro Calvo (SEO Copywriter) che terrà uno speech incentrato sul digital marketing, Vale ntina Tanzillo (Visual Marketing & Brand Strategist) che svelerà come coinvolgere i clienti sui social con il brand storytelling e Alessandra Maggio (Digital Strategist) che rivelerà come presidiare correttamente l’itinerario che il cliente percorre quando instaura una relazione con un brand attraverso il remarketing.

E i super ospiti? Sicuramente il nome più chiacchierato è quello di Salvatore Aranzulla - il divulgatore informatico più influente d’Italia - che il 7 giugno a Deegito si racconterà in una lunga intervista. E poi l’8 giugno sarà la volta del duo comico dei Bella Domanda direttamente da Colorado che porterà sul palco tutta la propria ironia e comicità intrattenendo il pubblico con un inedito sketch.

E infine Daniele Di Benedetti, Life Coach e Influencer, a cui spetterà il delicato compito di chiudere la kermesse, con un talk che - siamo sicuri - lascerà il segno. Deegito è tutto questo e molto altro. È un evento che mira ad andare oltre i confini del digital marketing. È un contenitore ricco di contenuti ma anche di esperienze, grazie agli esempi reali di aziende che hanno ottenuto risultati importanti e che potranno essere d’esempio a quanti desiderano integrare il digitale nelle proprie strategie di marketing, ottimizzando risultati e investimenti.

Per maggiori informazioni: www.deegito.it