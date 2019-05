Verduno, Giovannini: "Le troppe ragioni per cui quel parcheggio non si sarebbe dovuto fare così"

Candidata alla guida del municipio langarolo alla testa della lista "Adesso Verduno", l’avvocato Marta Giovannini interviene sul tema del discusso parcheggio di cui l’attuale Amministrazione ha promosso la realizzazione in via della Pace.



"A una settimana dal voto per le elezioni amministrative, secondo il noto ‘copione’ del Bel Paese, a Verduno il sindaco uscente ha inaugurato il parcheggio di via della Pace, anche se i lavori non sono ancora completamente terminati.



A noi piacerebbe che le inaugurazioni di opere pubbliche, come le risposte alle istanze dei cittadini e i vari permessi, arrivassero durante tutta la consigliatura, cioè prima della scadenza del mandato, a ridosso del voto; che fossero cioè – è proprio il caso di dirlo – 'questione di normale amministrazione'.



Nella nostra attività di consiglieri di opposizione, con Renata Salvano e gli altri della minoranza – è bene ribadirlo - abbiamo rappresentato la nostra contrarietà: non a un parcheggio capiente, ma a un parcheggio fatto con quelle modalità.

E del resto le opere pubbliche sono “buone” o “non buone” a seconda di come vengono realizzate in concreto e a quanto costano ai cittadini.

In primo luogo va detto che l'Amministrazione uscente ha deciso di realizzare l’opera in un’area diversa da quella originariamente destinata al parcheggio, preferibile perché più esterna e più adatta a evitare ulteriori problemi alla viabilità del centro del paese.

Personalmente poi ho caldeggiato in ogni modo un intervento 'semplice', che avrebbe consentito di avere molti più posti auto e sarebbe stato meno costoso e meno impattante.

Sarebbe stato sufficiente - secondo me - livellare l'area, che era un 'falsopiano' - come sa ogni verdunese che nelle feste almeno una volta ha parcheggiato lì - e non un 'terreno di forte pendenza', come affermato dal sindaco uscente; effettuare i drenaggi e le solite opere necessarie per un parcheggio.



Rampe e muretti in cemento armato erano certamente da evitare anche perché faranno sicuramente la gioia dei carrozzieri, e magari anche di qualche avvocato quando qualcuno raschierà l’auto e farà causa al Comune, sostenendo che è colpa dell’ente proprietario.

E, del resto, che esistano soluzioni semplici per realizzare un parcheggio è cosa nota a tutti e gli esempi non mancano.

Da più di vent’anni poi si possono fare parcheggi che consentono di far crescere l'erba attraverso apposite griglie sottili: ne sono stati realizzati perfino in paesi di montagna che hanno problemi di neve e rigidità di clima.

Proprio come in questa foto:



Oppure si sarebbe potuto scegliere di mettere la pietra in modo da avere uno spazio fruibile non solo per le auto - la funzione principale -, ma anche, all'occorrenza, come piazza, sull'esempio di quanto fatto a La Morra, a 3 km da qui.

Invece l’Amministrazione uscente ha scelto un parcheggio in cui abbondano muri e rampe di cemento, che da un lato hanno avuto un costo elevato e dall’altro hanno limitato il numero dei posti auto .



A causa del cemento si son poi dovute comprare piante e arbusti per tentare di camuffare muri e muretti, nella speranza che crescano velocemente.



Se avessimo realizzato noi il parcheggio avremmo invece richiesto un'opera meno impattante, più adatta al contesto in cui è collocata, più funzionale: quindi con più posti auto e meno 'vincoli' e 'svincoli', dunque più utile e meno costosa.



Chiudo facendo una domanda: se Verduno ha bisogno di posti auto – e ne ha bisogno – perché mentre si realizza questo parcheggio (di circa 40 posti) si eliminiamo altri posti auto, comunque utili?



Alla fine vale sempre l’insegnamento del grande Totò, che 'è la somma che fa il totale'. E a Verduno rischiamo che i posti auto manchino comunque e, insieme, … che manchino anche i soldi".