Marchi di lusso per la tua estate da mordere!

L'estate è alle porte e con lei molti eventi incredibili che ci vedranno invitati. Feste sulla spiaggia, discoteche, ristoranti e locali esclusivi ci aspettano, l'estate 2019 sarà senza dubbio eccitante e colma di emozioni. Non resterà che aprire le ante del nostro armadio e... scoprire che probabilmente non abbiamo niente da metterci. Ok, forse non esattamente niente, ma qualcosa che si potrebbe comodamente arrotondare a "niente". Che fare? Affidarsi all'alta moda, ovviamente. Ma non "alta moda" qualsiasi, perché magari non rientra nelle nostre possibilità: alta moda scontata. Vedi qui, ad esempio, cosa può interessarti per rimpolpare il tuo guardaroba. E non dimenticare: se compri il capo giusto, sarà tranquillamente abbinabile a molti degli outfit di cui già disponi. Pensiamo ad un accessorio come le scarpe, ad esempio: un meraviglioso paio di scarpe è in grado, da solo, di cambiare radicalmente l'aspetto di un'intera mise.



Parliamo, ad esempio, di una maison che ha fatto la storia dell'alta sartoria: Valentino. Casa di moda nata nel 1957 dall'estro di Valentino Garavani, che già nel 1968 fu incoronato re della moda italiana. Se vogliamo distinguerci per classe ed eleganza e stare una spanna sopra a chiunque, ecco il marchio che fa per noi. La storia della moda ai nostri piedi e sui nostri corpi, come dive uscite da riviste patinate cammineremo su red carpet (magari immaginati) e tutto sarà illuminato da ciò che indosseremo. Il celebre Valentino, che possiamo ricordare anche in un cameo nel film "Il diavolo veste Prada", è una sacra istituzione nel campo della moda e il fatto stesso di possedere un capo da lui pensato e creato potrebbe fare di noi le regine di qualsiasi situazione.



Ma c'è anche un altro marchio che ci potrà far apparire più sofisticati di qualunque altro invitato alla festa: stiamo parlando di Gucci. Fondata da Guccio Gucci, emigrato italiano che ha sviluppato il suo incredibile gusto estetico lavorando nei migliori hotel di Parigi e di Londra, questa casa è tra le più celebri del mondo: come non avere subito in mente l'immagine delle sue borse di pelle marrone, morbidissime, col logo stampigliato su tutta la superficie? Un vero must have di sempre. Sono moltissime le star che hanno contribuito a rendere il nome di questo marchio ciò che è ora: Grace Kelly, Audrey Hepburn, Maria Callas e molte, moltissime altre nel corso dei decenni. Cliccando qui questa maison ti sarà più vicina che mai, anche a prezzi scontati!

Bene è ricordare che Gucci è un'azienda attivissima nel campo della beneficienza: nel 2013 ha creato infatti un'organizzazione che lotta contro le violenze sulle donne di tutto il mondo. Classe, eleganza, stile e impegno l'hanno sempre distinta e sempre continueranno a farlo.



Salpiamo dunque verso una stagione che si preannuncia ricca di stimoli e di avventure, non facciamoci trovare impreparate: il nostro guardaroba ci ringrazierà e noi sapremo come abbinare il capo giusto a seconda dell'occasione, distinguendoci e lasciando trasparire il nostro gusto indiscutibile.

Dato che ci è possibile farlo anche a prezzi scontati, perché non approfittarne? L'occasione è ghiotta e l'estate è tutta da mordere e assaporare!