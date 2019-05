Panero (Verzuolo Bene Comune): "Comportamento scorretto di Marengo, per questo non ci sono condizioni per realizzare un confronto pubblico"

Gentilissimi,

ho letto le dichiarazioni del signor Gianfranco Marengo, candidato sindaco dell’altra lista elettorale a Verzuolo, pubblicate su settimanale del Saluzzese. In riferimento alle riflessioni politiche confermo che, rispettando le persone, ci confronteremo in Consiglio comunale. Con la presente rispondo alla frase del signor Marengo: «Panero sta lasciando buchi tutto dove passa».



Invito il signor Marengo a rendere nota la documentazione a sostegno della Sua grave ed offensiva tesi. Il Suo comportamento scorretto dimostra che non esistono le condizioni per realizzare il confronto pubblico. Infatti, la nostra lista elettorale rifiuta di usare la politica dell’insulto e della denigrazione dei candidati avversari.



Già gli incarichi da me ricoperti in passato dimostrano nella pratica la mia filosofia e quindi quella della squadra che rappresento, entrambe tese soltanto al bene comune. A mero titolo di esempio, sotto la mia responsabilità e con relativa documentazione a supporto, ricordo che dal 1990 al 1997 ho risanato il bilancio dell’Usr Piemonte grazie anche all’uso dei mezzi pubblici (il treno) nei miei spostamenti per raggiungere la sede di lavoro a Torino e le varie strutture provinciali della Regione. Dal 1998 al 2008 nell’incarico a Roma di Presidente nazionale dell’Inas (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) la mia prima delibera è stata la rinuncia all’auto di servizio e all’autista. Al contrario ho notato più volte l’auto di servizio di un ente pubblico territoriale del Saluzzese circolare in via Castello a Verzuolo.



Negli ultimi 5 anni di responsabilità, come Sindaco di Verzuolo, abbiamo contributo a ridurre l’indebitamento, ricevuto dal Sindaco Marengo, del 60%, passando da 1 milione 398mila euro a 563mila euro. Inoltre, alla chiusura del bilancio 2018 del Comune, abbiamo realizzato un avanzo di Amministrazione attivo di ben 1 milione 618mila 853 euro e 22 centesimi: darà la possibilità alla nuova Amministrazione di attivare investimenti per 740mila euro nel corso del 2019. In merito è sufficiente leggere il verbale pubblicato sull’albo pretorio del Comune.



Tutti gli attuali Amministratori hanno dato il proprio contributo decidendo di stabilire un gettone di presenza di molto contenuto rispetto a quello di Amministratori di altri Comuni, anche più piccoli di Verzuolo. Inoltre, è corretto ricordare che il giornale stampato annualmente per informare i cittadini sulle attività dell’Amministrazione è stato pagato personalmente dagli Amministratori.



Ringraziandola per l’attenzione e per lo spazio che vorrà dedicarci, Le auguriamo un buon proseguimento di lavoro.



Il candidato Sindaco



Lista «Panero per Verzuolo Bene Comune»



GianCarlo Panero