Terzo ponte e sottopassi, corso Europa e nuovi parcheggi: viabilità da migliorare tra le priorità della Lega albese

Certamente non è l’unico, ma sicuramente c’è la viabilità tra i punti che rivestono maggiore peso nel programma elettorale col quale la Lega albese si presenterà agli elettori nella consultazione amministrazione del 26 maggio prossimo.

A parlarcene è il coordinatore cittadino Marco Marcarino, che messo l’accento sulla necessità di monitorare il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo e l’avanzamento dei lavori del nuovo ospedale, "obiettivi primari che necessitano di grande attenzione e risposte concrete, opere senza le quali si assiste a un giornaliero disagio e pericolo per i fruitori dell’attuale rete viaria, con contestuale aggravio sotto un profilo economico dei costi fissi e dei tempi di trasferimento di beni e persone", passa a enumerare i diversi interventi pensati per "alleviare le sofferenze di una viabilità cittadina da tempo bisognosa di risoluti interventi".



"Occorre perseverare nella realizzazione del sistema di tangenziali e di alternative viabili che connettano efficacemente Alba ai caselli autostradali e al nuovo ospedale, risolvendo il nodo dell’attraversamento della città con la realizzazione di un terzo ponte sul Tanaro. La nostra città è fra le poche in Italia a vantare una situazione finanziaria in grado di far fronte alle necessità ordinarie e al contempo di prevedere un piano di investimenti di lungo periodo come ad esempio quello riguardante la viabilità cittadina e le ad essa opere connesse.

Opere di viabilità che smaltiscano il traffico rendendolo più fluido e scorrevole rispondono non soltanto ad esigenze di carattere economico e strategico, ma anche di salute pubblica. La concentrazione di polveri sottili e sostanze dannose alla salute umana provenienti dagli scarichi dei veicoli si intensificano in modo particolare quando a causa del traffico si formano rallentamenti o code di veicoli che sono costretti continuamente a frenare e ripartire. Diversi studi medici in materia dimostrano che l’incidenza delle malattie respiratorie è tanto più alta quanto l’aria sia resa inquinata dalle sostanze dannose, i cosiddetti particolati. Dunque, le opere di viabilità sono indispensabili e non più rinviabili anche a tutela della salute pubblica. Pertanto, la prossima Amministrazione dovrà realizzare le infrastrutture ritenute non più rinviabili".



La principale, nel programma della Lega, è il terzo ponte sul Tanaro: "Il progetto a nostre mani – spiega Marcarino – prevede oltre al ponte a campata unica anche le opere complementari di prosecuzione della parte viaria già esistente nella zona del torrente Cherasca, che consentiranno di smaltire il traffico in entrata e in uscita dalla città evitando di intasare il centro e i corsi cittadini, trovando subito la via di fuga verso la tangenziale albese".



Poi però ci sono anche "i due sottopassi della ferrovia in frazione Mussotto, opere che consentiranno di risolvere il problema delle intersezioni fra il traffico veicolare e quello ferroviario evitando intasamenti", il collegamento fra il Ponte Albertino e la località Mogliasso, "utile per permettere ai veicoli diretti in tangenziale di dirigersi verso la zona Pip, decongestionando quindi tutto il traffico proveniente dal centro verso l’uscita", e quello fra la zona Pip e la rotatoria del Self di corso Asti, "opera che consentirà di realizzare una parallela al corso Asti permettendo a parte del traffico, anche proveniente dai centri commerciali in zona, di entrare direttamente in tangenziale senza immettersi su corso Asti".



Sempre sul Ponte Albertino si punterà a realizzare una pista ciclabile, "così da agevolare il collegamento fra le zone di Mussotto e di corso Asti con il centro città", mentre alla sicurezza di veicoli, pedoni e ciclisti si guarda immaginando di rimettere mano a corso Europa, bisognoso di "un riordino generale della viabilità che garantisca un traffico scorrevole entro limiti di velocità contenuti".



Parlando di parcheggi a disposizione del centro storico l’idea è invece quella di sfruttare lo spazio che si potrebbe ricavare coprendo parte della linea ferrovia – da tempo in disuso – che corre perpendicolare a corso Italia, dal lato di via Pola: "In questo modo - spiega ancora Marcarino – potremmo creare nuovi stalli per 150 veicoli, utili anche per alleggerire il traffico veicolare verso piazza Ferrero. Tale progetto consentirebbe altresì di riqualificare tutta la zona eliminando l’attuale degrado presente lungo la tratta ferroviaria in disuso".