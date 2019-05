Una "Passeggiata a 6 Zampe” per aiutare il canile Dog's World

L’associazione Happy Dog in Vaccheria di Guarene, è lieta di invitarvi sabato 25 maggio per la “Passeggiata a 6 zampe”, in compagnia dei vostri adorati cani.

La passeggiata, non competitiva, partirà dal piazzale antistante il canile Dog’s World, in via Ortolani 35, in frazione Vaccheria di Guarene, e si snoderà attraverso strade in parte asfaltate e in parte sterrate ma sempre comunque lontane dal traffico.

Essendo un tragitto pianeggiante è adatto a tutti, anche a chi non possiede un cane, ma desidera partecipare, sarà il benvenuto. È sufficiente iscriversi al costo di 5 euro dalle ore 14.30. Si raccomanda l’uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola in caso di cani potenzialmente aggressivi. Seguirà un rinfresco offerto dall’associazione. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto ai cani ospiti del Dog’s World e finanzierà parte dei progetti previsti per per l’anno in corso.

Per l’occasione sarà possibile visitare il canile e conoscere i nostri ospiti per un’eventuale adozione. Vi aspettiamo numerosi! In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata in data da definire.

Roberta: 338/5812367 - Mariella: 333/8448503 - Monica: 338/3234634