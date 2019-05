"Palazzetto dello sport e museo del cioccolato: perché Alba dovrebbe rinunciare a simili motori di sviluppo?"

Mentre questa intensa campagna elettorale si avvicina alle battute finali, il consigliere comunale uscente e candidato di Forza Italia al Consiglio Regione Mario Canova si prepara a incontrare la cittadinanza con un appuntamento in programma per questo mercoledì, 22 maggio, alle 18.30 presso la sede elettorale di corso Europa 27, angolo via Padre Girotti.



I cittadini albesi sono invitati alla discussione dei temi e delle problematiche relative alla nostra città insieme allo stesso candidato, in corsa per la Regione al fianco dell’amico Alberto Cirio, in lizza per la carica di governatore, dopodiché sarà possibile proseguire nel confronto con un apericena offerto a tutti i presenti.



Mentre guardando all’intero territorio della Granda l’impegno di Canova guarda a un articolato ventaglio di tematiche (la necessità di colmare il gap infrastrutturale della nostra provincia, il sostegno al cruciale comparto delle costruzioni tramite misure incentivanti per i recuperi edilizi, il rilancio al nostro settore primario tramite la promozione di specifici corsi di studi universitari a sostegno delle nostre eccellenze agroalimentari), concentrandosi sulla realtà albese le istanze sulle quali il consigliere comunale uscente intende farsi portavoce annoverano due importanti battaglie già portate avanti nei suoi dieci anni di impegno in Municipio.



La prima riguarda il settore dello sport, ma anche dell’intrattenimento, dello spettacolo e quindi del turismo, che danni denunciano la mancanza, nel nostro comprensorio, di una struttura idonea ad accogliere manifestazioni capaci di ospitare anche alcune migliaia di persone.

"Alla capitale delle Langhe – spiega Mario Canova –, ma anche a Bra, manca un palazzetto sufficientemente capiente non solo a ospitare le nostre società sportive, come dimostra il fatto che l’Olimpo Basket non può giocare le partite casalinghe nella sua città, ma anche solo eventi da 3-4mila persone. Eppure parliamo di un bacino che supera ampiamente i 100mila abitanti. L’idea è quindi quella di dotare Alba di un attrezzato complesso polivalente, dotato anche di attività di ristorazione e commerciali, finalmente adeguato alle dimensioni del suo ampio comprensorio. Si potrebbe realizzare lungo la direttrice per Bra, area che, una volta che finalmente la At-Cn sarà terminata, sarebbe facilmente raggiungibile dalle diverse zone dell’Albese e del Braidese, rappresentando una risorsa a servizio dell’intero territorio".



Un’altra proposta riguarda una concreta opportunità che la città non ha purtroppo saputo cogliere negli ultimi dieci anni di Amministrazione da parte del centrosinistra. "Se Perugia ha un proprio museo del cioccolato – si chiede il 50enne candidato di Forza Italia – perché una realtà come la nostra, affermata località turistica e patria di un gruppo dolciario conosciuto in tutto il mondo, non potrebbe fare altrettanto? Si tratta di un’opportunità incredibile. Perché la patria della Ferrero non pensa a dedicare uno spazio a questa sua eccellenza internazionale. I contenitori nei quali pensarlo non mancano, a partire dal vecchio ospedale, e, legandola anche al vino e alle nostre nocciole, rappresenterebbe una nuova freccia all’arco di un turismo che vi troverebbe una nuova importante occasione di destagionalizzazione".