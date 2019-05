Ad Alba ritorna la "Festa 'd Magg": in corso Piave street food, musica, intrattenimenti e gran finale coi Trelilu in concerto

Torna la primavera e torna la “Festa ‘d Magg”. Anche per questa settima edizione, che si svolgerà domani, venerdì 24 maggio, saranno protagonisti la musica e lo street food, con evento clou il concerto dei Trelilu, organizzato con la partecipazione di Radio Alba.



La manifestazione serale, nata dalla collaborazione tra i commercianti riuniti nel sodalizio Albauno aderente all’Aca, il Comitato di Quartiere Piave e il Borgo del Fumo, è un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico, che arriva da tutto il territorio per prendere parte alle numerose e divertenti iniziative.



Dimostrazioni di ballo, produzioni artistiche varie e originali, musica, intrattenimento per bambini e l’esibizione degli sbandieratori della Città di Alba coinvolgeranno giovani e famiglie lungo corso Piave, dall’intersezione con via Rossini fino a strada Cauda.



Si inizierà nel pomeriggio, alle 17, presso l’area verde "Maestri del Lavoro", con lo spettacolo dedicato ai bambini in una versione speciale di “Cenerentola” messa in scena dalla compagnia Stregatto degli interpreti Simone e Sara Ghirlanda.



Il pubblico potrà assistere agli eventi e allo stesso tempo assaggiare prelibatezze passeggiando: dalla pizza alle salsicce, dalle frittelle alla caponata di verdura, sarà l’occasione per soddisfare tutti i palati con le degustazioni a partire dalle ore 19. Mentre una postazione specifica sarà dedicata agli appassionati della birra.



Tra gli appuntamenti tradizionali, anche quello con l’Alba Motor Story, che parteciperà con un raduno di auto d’epoca. Dedicate ai giovani saranno le esibizioni di hip-hop e skateboard. Gran finale con il concerto dei Trelilu alle 21, la storica formazione musicale comica che canta in lingua piemontese e diverte il pubblico dal 1992.



Per l’occasione, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 23.



Alessandro Boffa, presidente di Albauno, aderente all'Associazione Commercianti Albesi: «Siamo soddisfatti della partecipazione che la manifestazione ha riscontrato negli anni. Un risultato ottenuto grazie allo sforzo di tutti. Ad ogni edizione aumenta l’entusiasmo e otteniamo sempre più successo. La “Festa ‘d Magg” è un evento conosciuto e apprezzato dal pubblico albese ma anche nel circondario. Un’occasione importante per le attività commerciali, che ancora una volta hanno risposto con partecipazione ed interesse. E quest’anno con lo spettacolo dei Trelilu siamo sicuri che la gente si divertirà… ridere fa bene alla salute!».



Leopoldo Cane, presidente del Comitato di Quartiere Piave: «Ci auguriamo che la Festa sia sempre più un momento di aggregazione di tutta la città e in particolare di Borgo Piave. È con piacere che accogliamo i Trelilu e la nuova impronta che sapranno dare alla manifestazione. Nella speranza che il tempo ci accompagni, abbiamo individuato anche una soluzione alternativa nella Sala Ordet in piazza Cristo Re».



Marita Marolo, presidente del Borgo del Fumo: «Come per ogni iniziativa realizzata nel Borgo, siamo lieti di prendere parte e metterci a disposizione. Ogni anno è una soddisfazione vedere corso Piave così gremito. Saremo presenti con i colori e i costumi del Borgo e anche gli amici degli Sbandieratori della Città di Alba faranno parte della festa con la loro esibizione».