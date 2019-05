A Fossano per le barriere architettoniche stanziati 60.000 euro per il 2019

Nel corso del 2019 saranno realizzati 9 cantieri per rendere fruibili alcuni spazi alle persone con disabilità. La Giunta ha infatti approvato il progetto definitivo che prevede uno stanziamento complessivo di 60.000 euro.

L'amministrazione Sordella si chiude con l'approvazione del progetto redatto dal Dipartimento Lavori Pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche in città. Un settore in cui in questi anni è stato fatto molto, anche se altro rimane ancora da fare. Un lavoro di squadra che ha visto Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e Osservatorio Barriere Architettoniche lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi fissati a inizio mandato.

Gli interventi 2019 riguarderanno il rifacimento di alcuni marciapiedi con la costruzione di scivoli e rampe e la realizzazione della pavimentazione antitrauma nelle aree giochi del parco Romanisio e del parco di viale Alpi. Saranno questi due interventi a fare la parte del leone, per un importo di oltre 30.000 euro: concluderanno i lavori di riqualificazione di questi spazi rendendoli più sicuri, accessibili ai disabili e, in generale, a carrozzine e passeggini, "mezzi di trasporto" tipici dei frequentatori dei parchi. Entrando nel dettaglio, i cantieri riguarderanno anche l'attraversamento di viale Vallauri con l'accesso all'aiuola alberata centrale, la costruzione di rampe all'incrocio tra via Tripoli e via Novara, in piazza d'Armi in corrispondenza della rotatoria tra corso Trento e via San Michele dove saranno rimossi i gradini, in via dell'Annunziata, all'altezza della chiesa, dove si procederà al livellamento del lastricato e alcuni interventi minori in via S. Giovanni Bosco e in via Roma all'altezza di via Dante.

Alla sala Brut e Bon, come già fatto in sala Barbero al Castello, sarà realizzata una rampa per consentire l'accesso alle persone con difficoltà motorie. "Al di là delle opere - dichiara il sindaco Sordella - sono orgoglioso del metodo di lavoro che parte dall'ascolto degli utenti attraverso l'OBA, il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali nella progettazione, il sostegno e la condivisione con la Fondazione CRF. Le opere realizzate servono a tutti, non solo alle persone con disabilità. L'abbattimento delle barriere architettoniche non è solo questione sociale, ma culturale. Luoghi accessibili e curati in ogni dettaglio sono il miglior biglietto da visita che possiamo presentare a chi vive in città e a chi a Fossano viene per scoprirne i tesori artistici e paesaggistici".