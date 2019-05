Gianfranco Marengo (Verzuolo per tutti): "Panero si lancia in affermazioni autocelebrative e offensive"

Il tono apparentemente garbato del Sindaco Panero nell’ultimo articolo su Targatocn nasconde in verità una grave distorsione della verità e frasi sicuramente non in linea con una “lista elettorale che rifiuta di usare la politica dell’insulto e della denigrazione dei candidati avversari”, come afferma nel medesimo pezzo.



Ancora una volta il Sindaco parte da una frase a me attribuita e non vera per lanciarsi in affermazioni autocelebrative e offensive.



“Panero sta lasciando buchi tutto dove passa”, sarebbe la frase incriminata da me pronunciata che il Sindaco usa ad arte per sviluppare tutto il suo ragionamento centrato sulla sua azione per ridurre il “debito ricevuto dal Sindaco Marengo”.



Chiedo a tutti coloro che hanno a cuore la verità di andare a consultare il conto consuntivo 2014, ma ancora di più a leggere l’articolo sulla Gazzetta di Saluzzo del 15 maggio, pag.18, paragrafo “il balletto sulla Leja” dove l’articolista usa la frase dello scandalo per parlare degli alberi abbattuti e non sostituiti.



I buchi di cui si parla sono dunque quelli lasciati dagli alberi tolti e non ripiantati, cosa per altro vera e facile da controllare percorrendo il viale.



Il Sindaco è persona sicuramente intelligente e non può aver capito male, è lecito quindi pensare che abbia voluto intenzionalmente travisare la realtà per fini puramente elettorali.



Gianfranco Marengo - Verzuolo per tutti