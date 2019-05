Prandi (Lega): "Misure per la viabilità e sostegno alle piccole imprese priorità della futura amministrazione albese"

Una buona amministrazione locale passa prima di tutto dall’efficiente governo delle questioni che più da vicino toccano il quotidiano di una comunità.

Questo l’assunto col quale Alessandro Prandi, 32enne candidato per la Lega al prossimo Consiglio comunale albese, intende mettere il proprio bagaglio formativo e professionale a servizio della città impegnandosi in direzioni che, partendo dall’attenzione al tema della sicurezza, non trascura i delicati temi della viabilità, particolarmente delicato nel caso albese, e del sostegno a un tessuto produttivo il cui stato di salute rappresenta la prima condizione per il benessere di un territorio.



Sul primo tema Prandi sottolinea "la necessità, per un’amministrazione entrante, di ripensare allo sviluppo di una viabilità ormai inadeguata al forte sviluppo registrato dalla città negli ultimi decenni. Occorre ovviamente agevolare i flussi automobilistici sia in entrata che in uscita, e questo sarà possibile mettendo finalmente mano a opere fondamentali quali il terzo ponte sul Tanaro. Ma al contempo e nell’attesa di poter recuperare il tempo perso sulle grandi opere, non bisogna trascurare alcune emergenze. Tra queste va certamente inserito il disagio relativo ai tempi di percorrenza registrato anche dagli operatori dei mezzi di trasporto di pubblica utilità, dagli autobus alle ambulanze, passando per le autoscale dei Vigili del Fuoco. Un tema 'scomodo', e che ha generato dibattiti e perplessità, è sicuramente legato alla dislocazione del futuro nuovo ospedale. A proposito credo che uno dei compiti della prossima amministrazione comunale sarà quello di aiutare e sostenere l’azienda ospedaliera nel ricercare soluzioni per una riorganizzazione e razionalizzazione del Dea (Pronto Soccorso), per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini albesi scomodissimi per distanza e logistica alla struttura di Verduno".



Parlando invece di economia e sviluppo locale, l’attenzione di Prandi si rivolge al sistema delle imprese del territorio, artigiani e commercianti in particolare, "le categorie più colpite dalla forte crisi dell’ultimo decennio".

"Sono proprio quei soggetti – spiega – che vivono di domanda interna, ossia le piccole attività a vocazione locale e a conduzione familiare, che devono poter beneficiare di un inferiore carico fiscale, di meno ostacoli e di maggior flessibilità per l’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie al loro lavoro e alla loro continuità aziendale".



La proposta in questa direzione è quindi quella di "introdurre una figura specificatamente addetta a seguire in modo costante le problematiche legate al commercio non soltanto del centro storico, ma anche delle periferie, dove sarà importante organizzare un ricco calendario di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno".



"Gli albesi e in particolare modo quelli che, siano essi famiglie o imprese, hanno sofferto e stanno soffrendo in questi anni di forte crisi economica – conclude – chiedono di poter avere un efficiente livello di servizi a costi contenuti e un sistema di tariffe e tasse locali equo ed equilibrato".