Bra: tutti gli eventi per celebrare domenica 2 giugno

Sarà una domenica ricca di eventi a Bra quella del 2 giugno 2019 che coincide con la Festa della Repubblica.

Due gli appuntamenti musicali in programma: alle 17 la banda musicale “Giuseppe Verdi” diretta da Enea Tonetti si esibisce in concerto in via Cavour con brani noti del suo repertorio, mentre alla sera, alle 21, in piazza Caduti per la Libertà c’è il consueto appuntamento con il concerto "FFM Best Of" dell’Istituto musicale “A. Gandino” di Bra. Diretti dal maestro Gianni Virone, i musicisti, allievi e docenti dei dipartimenti di “classica” e “moderna” della Fondazione Fossano Musica, proporranno un programma di brani arrangiati ad hoc che comprende evergreen, hit senza tempo e celebri colonne sonore spaziando dai Beatles a Lucio Dalla con uno speciale omaggio alla musica italiana.



Per tutta la giornata, invece, sono in programma diverse manifestazioni per adulti e bambini, in centro e fuori città. Ai giardini del Belvedere o “della Rocca”, dalle 10 alle 18,30 c’è l’evento “Libri che parlano”: alcune persone raccontano dal vivo storie ed esperienze, con la parola parlata anziché scritta, proprio come se fossero libri aperti.

Dalle 10 alle 16,30, in corso Garibaldi, appuntamento con il minibasket mentre a Pollenzo, in viale Regina Margherita, dalle 10 alle 17 la manifestazione “Domenica di inizio estate” prevede una giornata animata dai giochi dei Ludobus, street food e con la musica di Radio BraOntherocks. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it o allo 0172 430185, mail turismo@comune.bra.cn.it.